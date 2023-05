EKRE ja Isamaa asuvad sooneutraalse abielu eelnõud tõkestama

Esmaspäeval riigikogus esimese lugemise läbinud perekonnaseaduse muutmise eelnõu asjus on keskfraktsioonis terve rida eriarvamusi. Kuid suurem osa Keskerakonna saadikuid usub, et vähemalt sooneutraalset abielu ei tohiks riik lubada. Kooseluseaduse rakendusaktide poolt hääletaks rohkemad, ütles keskerakondlane Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

"Me püüame eelnõud lahutada. Mis tähendab seda, et me teeme kõik vastavad muudatusettepanekud, et abieluvõrdsuse sätted välja jääksid," selgitas Kovalenko-Kõlvart erakonna järgmisi samme.

Isamaa on perekonnaseaduse muutmisele läbinisti vastu. Isamaalased ei toeta kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist ega samasooliste abielu lubamist.

"Kindlasti Isamaa teeb enda poolt kõik, et seda seadust vastu ei võetaks," kinnitas erakonna peasekretär Priit Sibul. "Ehk me teeme ettepanekuid sellisel hulgal, et vajadusel oleks võimalik rakendada ka obstruktsiooni, mis loomulikult ei ole eesmärk omaette," lisas Sibul, kelle hinnangul aitab obstruktsioon opositsiooni häält kuuldavamaks muuta.

"Kui opositsioon neid vahendeid ei kasuta, mis talle antud on, siis esiteks antakse alla ja teiseks ei ole koalitsioonil ka põhjust mingeid pingutusi ja järeleandmisi teha," selgitas Sibul.

"Meie ei ole nõus ei selle homoabielu seadustamisega ega ka kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmisega," ütles ka EKRE fraktsiooni aseesimees Siim Pohlak. "Meie teeme kindlasti obstruktsiooni jagu muudatusettepanekuid."

Opositsiooniülest plaani ei ole

Muudatusettepanekuid saab eelnõule esitada kuni 6. juunini. Kui koalitsioon soovib, võib ta muudatusettepanekute menetlemisest hoiduda nii, et valitsus seob eelnõu enne teist lugemist oma usaldusega. Sellisel juhul võtab valitsus ka juhtivkomisjoni rolli ning tõenäoliselt jäävad arutamata nii need muudatusettepanekud, mis esitati sooviga eelnõud muuta, kui ka need, mis esitati sooviga obstruktsiooni teha.

"Vaadates viimastel nädalatel toimunud praktikat, siis minul sellesse arutelusse väga usku ei ole," tõdes Pohlak. "Tegelikult on ikkagi teerullile käik sisse pandud ja ainus võimalus seda peatada ongi obstruktsiooniga," lisas ta.

"Meie ikkagi tahame oma suunaga edasi minna," ütles Kovalenko-Kõlvart. "Mina ei näe siin koostööd opositsioonierakondade vahel."

Kui istungi eel eelnõude-arupärimistega obstruktsiooni tegemine oli parlamendis suhteliselt uuenduslik ning pani ka riigikogu kodu- ja töökorra tundjad huviga õigusanalüüse lugema, siis muudatusettepanekute toel juntimist on katsetatud juba aastaid.

Kas Isamaa ja EKRE on leidnud viisi, mida ei saaks niisama kergelt, eelnõud usaldusega sidudes tasa lülitada?

"Hetkel veel ei ole, aga eks me loeme ja saame ka pidevalt targemaks," ütles Sibul.

"Midagi peab üllatuseks ka jääma," vastas Pohlak. "Meil töö käib selle nimel. Igal juhul on eesmärk, et selline ühiskonna radikaalne ja kiirkorras korraldamine seisma panna."