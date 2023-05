Pärnus saab kalastada koos kalagiidiga

Pärnu jõeäärset ala on viimastel aastatel palju muudetud ja pakub rohkeid võimalusi vaba aja veetmiseks. Võimalus koos kalagiidiga kalale minna on üks neist.

Hiljuti jõele rajatud SunCity alale öösel ei pääse, hommikul tehakse väravad lahti ja siis saab endale meelepärase veega seotud tegevuse leida. Kui kellelgi on veel nõukogude aeg meeles, siis sel ajal ei toimunud jõe ääres midagi. Aga kui 2014. aastal sai jõe vasakkaldal valmis Jaansoni rada, hakkas kõik muutuma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil oli au olla esimene siin, küll kesklinnas taarapunkti taga, aga tänaseks on kujunenud üheks kõige atraktiivsemaks ettevõtluspiirkonnaks, kuhu tahetakse tulla oma ettevõtet tegema. Ja see on uskumatu, kui palju inimesed tahavad siin teha oma üritusi, oma kokkusaamisi, see on tõeline kokkusaamiskoht," ütles SunCity omanik Toomas Jürjo.

SunCity tegutseb juba kolmandat suve ja kuigi lohesurfi jõel ei tee, on tegevust küll.

"Meil on siin veesõidukite drive-in. Me üritame nüüd uuesti populariseerida väga lihtsat ja põnevat asja nagu aerupaadid. Et on võimalik võtta ja minna piknikule näiteks koos perega aerupaadiga jõe peale. Ja suppamine (aerusurfi lauaga sõitmine - toim.) näiteks on jõe peal oluliselt põnevam, kui seda on mere peal. Laste veelinn, ja nii me läheme sellele suvele vastu," lisas ta.

Kalataksoga võib niisama sõitma minna, aga kalale samuti. Ja kui vaja, on kalagiid samuti olemas.

"Meie põhiülesanne on ikkagi paadirent ja kalastusgiidi teenus. Kalagiid annab juhtnöörid, kuhu kalale minna, mis kala parasjagu püüda võib, mis on head püügitrikid. Sellist informatsiooni. Me rendime vastavalt kalale ka varustuse, õpetame kala püüdma ja kõik see, mis kalapüügi juurde käib," rääkis kalagiid Ranto Lupp.