Narvas küpseb taas võimukriis

Linnapea Katri Raigi umbusaldamist veab fraktsiooni Narva Tulevik juht Vadim Orlov. Eelmistel kohalikel valimistel pääses ta Raigi nimekirjas volikokku ja oli toona veendunud, et Raik on parim linnapea. Pooleteise aasta möödudes on olukord vastupidine. Orlovi hinnangul on volikogu ja linnavalitsuse suhted sügavas kriisis ning selles on süüdi linnapea.

"Väga lühidalt öeldes, ta on hea ajaloolane, hea kõnepidaja, kuid halb linnajuht. Usalduskriis linnavalitsuse ja volikogu vahel on tippu jõudnud ja tundub, et kõige õigemaks lahenduseks on linnapea umbusaldamine," rääkis Orlov.

Tema arvates ei tule Raigi juhitud linnavalitsus oma tööga toime – lisaeelarve on kinnitamata, linnavalitsuse struktuurireform luhtunud, eelnõud on halvasti ettevalmistatud.

Katri Raik möönab, et koostööd volikoguga pole ja linnaelu on seiskunud, kuid kavandatava umbusalduse tegelikud põhjused on tema sõnul sügavamal ja tagasi astuda ta ei kavatse.

"Me teame väga hästi Narvas elades, et kogu selle kriisi taga on mõne konkreetse inimese töökohad ja mõned konkreetsed projektid, lahendused, mida mina ei saa kuidagimoodi pidada korruptsioonivabaks. Ma ei toeta väiksematki märki mõjuvõimuga kauplemisest ja sellepärast ma seisan edasi selle eest, et direktorid peavad oskama kõrgtasemel eesti keelt, ja selle eest, et Eesti riigi seadused täies mahus kehtiksid ka Narvas," rääkis Raik.

Orlovi sõnul on Raigi mahavõtmiseks vajalikud hääled koos, kuid umbusalduse sisseandmisega ei kiirustata, sest kõigepealt tuleb uus linnapeakandidaat leida.