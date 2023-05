Politsei on tuvastanud üle 1300 keelatud sümboolika kasutamise juhtumi

Peamiseks karistuseks on olnud rahatrahv summas 20 kuni 740 eurot.

Lisaks rahatrahvidele on kohus kolmes väärteoasjas määranud inimestele ka aresti, millest pikim oli 20 päeva.

Kui esialgu politsei ainult hoiatas, siis praegu ollakse resoluutsem ja seda ka internetis tehtud postitustega seoses, ütles politseikapten Maarja Punak.

"Neid juhtumeid on olnud väga palju, millest meile on teada antud ehk me räägime siin sis 1300 juhtumist pärast Ukrainas sõja puhkemist. Aga neid, mis on läinud menetlusse, on meil 400," rääkis Punak.

"Sellel aastal me tegelikult võtsime kohe alguses selle seisukoha, et me oleme inimestele piisavalt selgitanud ja nüüd enam selles ei piisa ja karistasime inimesi," lisas ta.