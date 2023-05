Madalmaade kuningriik eraldas EL-i suurtükimoona ühisostuks 260 miljonit eurot. Moon on mõeldud Ukrainale. Ukraina suursaadik Saksamaal Oleksi Makeev teatas Twitteri kaudu, et Ukraina saab peatselt 110 Leopard 1A5 tanki. Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Ukraina armeel on piisavalt relvastust ja kauaoodatud vastupealetung algab varsti.

Oluline kolmapäeval, 24. mail kell 18.11:

- Venemaa kinnitas, et Ukraina ründas hommikul meredroonidega Mustal merel Vene sõjalaeva Ivan Khurs;

- Madalmaad eraldasid EL-i kaudu Ukrainale laskemoona ostuks 260 miljonit;

- Ukraina diplomaat: Kiiev peaks saama 110 Leopard 1 tanki;

- Ukraina on sõjas tõendatult kaotanud üle 500 tanki ning Venemaa pea neli korda rohkem;

- Briti kaitseminister Wallace on etteteatamata visiidil Ukrainas;

- Budanov lubas, et Ukraina vastupealetung algab lähiajal;

- Venemaa väitis, et Kurski oblastit tabas droonirünnak;

- Suspilne: Venemaa pommitas Hersoni ja Sumõ oblastit;

- Leht: Venemaa valitsuse vastased rühmitused kasutasid Belgorodi oblastis vähemalt kolme USA-s toodetud sõjamasinat;

- Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi.

Venemaa kinnitas: Ukraina ründas hommikul meredroonidega Vene sõjalaeva

Vene kaitseministeerium kinnitas kolmapäeval, et Ukraina relvajõud ründasid kel 5.30 edutult kolme mehitamata meredrooniga Musta mere laevastiku alust nimega Ivan Khurs. See laev tegeleb Venemaa väitel Turk Streami ja Blue Streami gaasitorude turvamisega. Vene kaitseministeeriumi sõnul hävitati kõik Ukraina ründedroonid laeva relvastuse abil.

Vene kaitseministeeriumi väitel toimus intsident Bosporuse väin väinast 140 kilomeetrit kirdes.

Madalmaad eraldasid Ukrainale EL-i kaudu laskemoona ostuks 260 miljonit

Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren teatas, et Madalamaad eraldavad Ukrainale Euroopa Liidu kaudu laskemoona tarbeks 260 miljonit eurot. Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid märtsis omavahel kokku, et ostavad ühiselt Ukrainale 155mm kaliibriga suurtükimoona.

Lisaks sellele tahab Madalmaade kuningriik koos partnerriikidega alustada võimalikult kiiresti Ukraina pilootide F-16 lennukite õpet. Hollandi partneriteks on väljaõppe korraldamisels Ühendkuningriik, Taani ja Belgia ning selles projektis oodatakse osalema ka teisi riike.

Ukraina diplomaat: Kiiev peaks saama 110 Leopard 1 tanki

Ukraina suursaadik Saksamaal Oleksi Makeev teatas Twitteri kaudu, et Ukraina saab peatselt 110 Leopard 1A5 tanki. Diplomaadi postituses oli näha taustal üht sellist tanki ning videot tankiremonditöökojast. Makeev ei jaganud oma teates rohkem detaile, kuid Holland ja Saksamaa teatasid veebruaris, et tarnivad Ukrainale Leopard 1 tanke.

Saksamaa kiitis Saksa päritolu Leopard 1 tankide ekspordi heaks veebruaris. Tollal oli teada, et sellist tüüpi tankid asuvad praegu kahe Saksa kaitsetööstuse ettevõtte laos ning nende töökorda seadmine rahastus polnud veel paigas.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius lubas tollal, et nende tankidega saaks relvastada vähemalt kolm Ukraina pataljoni 2024. aasta esimeses või teises kvartalis. Samuti teatas Taani meedia veebruaris, et vanemaid Leopard 1 tanke võib Ukrainale ka Taani saata.

Jaapan annab Ukrainale 100 ühikut sõjatehnikat

Jaapani valitsus korraldas kolmapäeval tseremoonia, millega markeeriti ligikaudu 100 ühiku sõjatehnika andmist Ukrainale, vahendas AP. Jaapan on Ukrainale siiani andnud ainult mittesurmavat abi, kuna riigi relvaabi andmise reeglid ei võimalda

Šveits tahab Saksamaale tagasi müüa 25 Leopard 2 tanki

Šveitsi valitsus palub riigi parlamendilt luba, et Šveits saaks Saksamaale tagasi müüa 25 Leopard 2 tanki, vahendas Swissinfo. Šveits on siiani keeldunud kolmandatel riikidel saata Ukrainale Šveitsi päritolu relvastust ja moona. Samas ei takista see Šveitsi müümast sõjamaterjali riikidele, kes saadavad Ukrainale enda varudest sõjatehnikat.

Šveitsi esindajatekoja julgeolekukomisjon hindas varem, et Šveitsil pole vaja 25 Leopard 2 tanki, mis praegu on pikaajalises hoiustuses. Šveitsi relvajõud opereerivad praegu 134 Leopard 2 tanki ning reservis on veel 96 tanki.

Šveitsi kaitseministeeriumi hinnangul on neil reserviks vaja 71 tanki ehk 25 tanki saab ära müüa. Saksamaa palus Šveitsilt Leopard 2 tanke tagasi veebruaris. Saksa võimud lubasid, et Saksa relvajõud kasutavad vahepeal Šveitsi käsutuses olnud tanke ainult enda relvajõudude ja Euroopa Liidu ning NATO liitlaste tarbeks.

Ukraina on sõjas tõendatult kaotanud üle 500 tanki ning Venemaa pea 2000

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx analüütikute hinnangul on Ukraina alates Vene invasiooni algusest kaotanud rohkem kui 500 tanki, millest hävinud on üle 300. Ukraina on avalike andmete kohaselt saanud lääneriikidelt 575 tanki. Venemaa on Oryxi andmeil tõendatult kaotanud pea 2000 tanki ja rohkem kui 400 iseliikursuurtükki.

Oryx sõjandusblogis arvestatakse ainult neid Ukraina ja Vene sõjatehnika kaotusi, mis on visuaalselt tõendatud.

#Ukraine is now visually confirmed to have lost more than 500 tanks since #Russia launched its invasion on February 24, 2022.



On the other hand, Ukraine has already received 575 tanks from NATO countries.#Russia is visually confirmed to have lost 1982 tanks. pic.twitter.com/BoHECJKnPE — Oryx (@oryxspioenkop) May 24, 2023

Briti kaitseminister Ben Wallace on etteteatamata visiidil Ukrainas koos Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikoviga Autor/allikas: SCANPIX/Press Service of the Defence Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS

Briti kaitseminister Wallace on etteteatamata visiidil Ukrainas

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace on etteteatamata visiidil Ukrainas ning kohtus oma Ukraina ametikaaslase Oleksi Reznikoviga. Ukraina kaitseministeeriumi teatel arutasid kaks meest julgeolekuküsimusi, eestootavad NATO tippkohtumist Vilniuses ja Ukraina võimalikku liitumist selle kaitsealliansiga.

Samuti oli arutlusel Ühendkuningriigi korraldatud väljaõppeprogramm Ukraina sõduritele ja sõjatehnika tarned. Erilist tähelepanu pälvis pikamaa relvastus. Suurbritannia poolt Ukrainale varem antud Storm Shadow tiibraketid olid esimesed ühe lääneriigi poolt Ukrainale antud nõnda pika laskeulatusega relvasüsteem. Ben Wallace rõhutas kohtumisel, et britid andsid need raketid Ukrainale, kuna Venemaa kasutab oma pikamaa relvastust jätkuvalt tsiviilisikute ja Ukraina kriitilise tsiviiltaristu ründamiseks.

The Kyiv Independent juhtis tähelepanu, et Suurbritannia on Ukraina abistamiseks kulutanud ligikaudu 2,3 miljardit Briti naela (2,6 miljardit eurot) eelmisel aastal ning britid lubasid sama palju kulutada Ukraina abistamiseks ka 2023. aastal.

Budanov lubas, et Ukraina vastupealetung algab lähiajal

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles, et Ukraina armeel on piisavalt relvastust ja kauaoodatud vastupealetung algab varsti.

"Paljud tsiviilisikud on Venemaa okupatsiooni all ja me ei saa enam aega raisata. Meil on juba relvastust ja muud varustust. Võin vaid öelda, et see vasturünnak algab varsti," ütles Budanov.

Budanovi sõnul peab riik kasutama kõiki vahendeid, et Venemaa oma territooriumilt välja ajada. Selleks on Ukrainal vaja veel rohkem laskemoona ja relvastust. Budanovi sõnul on Vene vägede võitlusvaim madal, vahendas The Kyiv Independent.

Mahajäetud soomusmasin Belgorodi oblastis asuvas asulas Autor/allikas: SCANPIX/ REUTERS/GOVERNOR OF BELGOROD REGION

Gladkov väitis, et Belgorodi tabasid ööl vastu kolmapäeva droonirünnakud

Venemaal asuva Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas, et ööl vastu kolmapäeva tabasid piirkonda droonirünnakud. Gladkov väitis, et õhutõrje suutis suurema osa droonidest alla lasta. Gladkovi väitel keegi rünnakute tõttu vigastada ei saanud.

Gladkovi sõnul sai Graivoroni piirkonnas kannatada gaasitrass.

Venemaa väitis, et Kurski oblastit tabas droonirünnak

Ukrainaga piirneva Kurski oblasti juht Roman Starovoit väitis, et piirkonda tabas droonirünnak. Kahjustada sai elektrijaam. Kuberneri väitel jäi kolm asulat ilma elektrita, vahendas The Kyiv Independent.

Leht: Venemaa valitsuse vastased rühmitused kasutasid Belgorodi oblastis vähemalt kolme USA-s toodetud sõjamasinat

Ajalehe The New York Times andmetel kasutasid rühmitused miinivastaseid sõidukeid (MRAP - Mine-Resistant Ambush Protected). Lehe teatel on USA ainus riik, mis on Ukrainat selliste sõidukitega varustanud.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak väitis esmaspäeva õhtul, et Ukraina pole Belgorodis aset leidvate sündmustega seotud.

Esmaspäeval tungisid Belgorodi oblastisse Ukrianaga seotud üksused. Venemaa kaitseministeerium väitis teisipäeval, et riigi relvajõud lõid tagasi Belgoradi asulaid rünnanud võitlejate rühma. Vene võimud väitsid, et tapsid 70 võitlejat ning hävitasid neli soomusmasinat. Teisipäeva õhtul väitsid Vene võimud, et tühistasid terroritõrjerežiimi Ukrainaga piirnevas Belgorodi oblastis. Sotsiaalmeedias levivad siiski väited, et Ukrainaga seotud üksused on jätkuvalt Belgorodi oblasti territooriumil.

Kremli-ekspert Mark Galeotti ütles uudisteagentuurile Reuters, et kaks Belgorodi lahingutes osalenud rühmitust koosnevad Kremli-vastastest venelastest. Galeotti sõnul on nende hulgas liberaale, anarhiste ja neonatse, vahendas The Guardian.

"Nad loodavad, et saavad mingil väikesel moel aidata kaasa Putini režiimi lammutamisele. Kuid samal ajal peame saama aru, et need pole iseseisvad jõud. Neid kontrollib Ukraina sõjaväeluure," ütles Galeotti.

Suspilne: Venemaa pommitas Hersoni ja Sumõ oblastit

Ukraina riiklik ringhääling Suspilne teatas, et Venemaa pommitas kolmapäeva varahommikul Sumõ ja Hersoni oblastit. Teisipäeval hukkus Hersonis Venemaa rünnaku tõttu kaks inimest, kolm inimest sai vigastada. Donetski oblastis sai plahvatuse tõttu vigastada 11 inimest, vahendas The Guardian.

Prigožini sõnul ei olnud Vene väed valmis sissetungile vastu seisma

Vene erasõjafirma Wagner juht Jevgeni Prigožin ütles kolmapäeval Kremli-meelsele blogijale Konstantin Dolgovile antud intervjuus, et Vene relvajõud ei olnud valmis vastu seisma hiljutistele sissetungidele Venemaa Belgorodi oblastisse.

"Vene vabatahtlike korpuse rühmad sisenesid häbematult Belgorodi oblastisse, Venemaa sõjavägi ei olnud absoluutselt valmis neile vastupanu osutama", vahendas Kyiv Independent Prigožini sõnu.

Dolgovi Telegrami-kanalile antud intervjuus ütles Prigožin ka, et tema hinnangul on Ukrainal praegu üks maailma tugevamaid relvajõude, vahendas BNS.

Wagneri juhi sõnul on ukrainlased on hästi organiseeritud, hästi koolitatud, nende luure on kõrgeimal tasemel ja nad suudavad võrdselt edukalt opereerida mis tahes sõjatehnikat, nii Nõukogude kui NATO oma.

Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi

Saksamaa andis Ukrainale üle uue sõjalise abi paketi, mis sisaldab õhuseireradarisüsteemi TRML-4D ja 54 VECTOR luuredrooni, teatas teisipäeval Saksa valitsuse pressiteenistus.

Valitsuse veebilehel avaldatud postituse kohaselt on paketis ka kaks soomustatud sillaladumisseadet BIBER, kolm demineerimisseadet, kaheksa droonitõrjesüsteemi, kuus piirivalvesõidukit, viis rasket liigendveokit ja 12 haagist, kaheksa sõiduautot, 34 pikapi, 17 Zetros veoautot ja muud varustust, vahendas BNS.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 204760 (võrdlus eelmise päevaga + 400);

- tankid 3792 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 7424 (+5);

- lennukid 309 (+0);

- kopterid 296 (+1);

- suurtükisüsteemid 3339 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 570 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 327 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2871 (+7);

- tiibraketid 1015 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6146 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 440 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.