Allikas: Biden esitab NSA ja küberväejuhatuse juhiks Timothy Haughi

Allika sõnul saatis Biden sel nädalal õhujõududele vastavasisulise teate.

Alates 2018. aasta maist NSA-d ja küberväejuhatust juhtinud armeekindral Paul Nakasone lahkub ametist ilmselt sel aastal. Haugh on praegu tema asetäitja.

Ametisse kinnitamise korral hakkab Haugh juhtima USA jõupingutusi tugevdada Ukraina küberjulgeolekut ja jagada infot Ukraina üksustega, mis võitlevad Venemaa agressiooni vastu. Ta juhib ka programme avastamaks ja peatamaks välismõjusid ja sekkumist USA valimistesse.

Samuti asub Haugh juhtima jõupingutusi võitluses nende küberkurjategijatega, kes korraldavad lunavararünnakuid USA erinevate valdkondade vastu, vahendas BNS.

Bideni valikust teatas ka väljaanne Politico.

Haughi esitamine nii NSA kui ka küberväejuhatuse juhiks peegeldab Valge Maja kavatsust hoida mõlemad organisatsioonid ühe isiku juhtida. Bideni administratsioon moodustas eelmisel aastal ka väikese töörühma, et vaadata üle juhtimisstruktuur. Töörühm toetas praegust süsteemi.

Mõned kõrged vabariiklased on pikka aega soovinud need kaks ametikohta lahutada, öeldes, et mõlemad organisatsioonid on piisavalt tähtsad vajamaks täiskohaga juhti.