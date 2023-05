Tallinna linnavalitsus kiitis heaks 42,5-miljonise lisaeelarve

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on lisaeelarve suures plaanis tehniline.

"Mis meid rõõmustab on tulumaks, kuna täpsustatud prognooside alusel see suureneb viie miljoni võrra ja traditsiooniliselt aasta lõpus eelarve koostamisel me lähtume konservatiivsematest prognoosidest. Ka esimese poolaasta jooksul tekib ka mingi täiendav ressurss. Täna me ei saa lähtuda sellest, et see on tendents, me ei tea, mis meid ootab järgmise poole aasta jooksul ja seega meie prognoosid ka praegu ei saa olla liiga optimistlikud," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on olulisemad muudatused haridusvaldkonnas tugispetsialistide palgafondi suurendamine, täiendavad 1,3 miljonit eurot linna istutatavate puude ostmiseks ning Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste spordiürituste toetamine.

"See otsus ei ole tavapärane, eelkõige selle pärast, et selles mahus on ka 300 puud, mis on nii-öelda vanemad, suuremad puud. Varem meil sellist praktikat ei olnud, alati kasutasime istutamiseks väiksemaid puid. Aga teame, et see võtab aega, et nad kasvaksid välja. Nüüd proovime rakendada uut praktikat. Jutt ei ole asendusistutuse ressursist, vaid ikkagi täiendavast mahust, mille ostame, et suurendada haljastuse mahtu linnas," ütles Kõlvart.

Lisaeelarve kulud on 41,1 miljonit eurot. Enim suurenevad kuludest sotsiaalvaldkonnas hooldusreformi kulud, millele suunab linn lisaeelarvest 11,6 miljonit eurot. Kõlvarti sõnul ei kata riigipoolne toetus reformi vajadusi.

"Oleme järjekordselt olukorras, kus reform ei ole läbi mõeldud, analüüse pole tehtud, arvud, mis on välja toodud ei vasta reaalsele olukorrale ja see mure ei ole ainult Tallinnal, see puudutab kõiki omavalitsusi," ütles linnapea.

Lisaeelarves arvestatud tulud on 41,7 miljonit eurot, millest 24,3 miljonit eurot moodustavad toetused, 9,1 miljonit eurot asutuste omatulud, viis miljonit eurot tulumaks ning 2,8 miljonit eurot dividendid.

Linnavalitsus saatis lisaeelarve eelnõu volikogule, mis arutab eelarvet 1. ja 15. juuni istungitel.

Mullu heakskiidetud Tallinna käesoleva aasta eelarve maht on 1,14 miljardit eurot.