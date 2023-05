Linnalambad avasid Viljandi suvehooaja

Kuidas aru saada, kas Viljandi suvine turismihooaeg on juba alanud? Õige vastus on – tuleb minna lossimägedesse ja vaadata, kas linnalambad on juba kohal.

Kuna Viljandi linnavalitsus ise lambaid ei kasvata, aga lossimägede järsud nõlvad vajavad pügamist, renditakse juba neljandat suve lambad Viljandi vallas Saarekülas asuvast Väike-Arujaagu talust, mille omanik Anu Kiik kasvatab hobuseid, lambaid ja kitsi ning kanu ainult oma pere tarbeks.

Perenaine ei varjagi, et lammaste väljalaenutamisel on tal väike omakasu mängus.

"Aru-Jaagu talu on hektarite poolest väike talu ja selle tõttu ma võtsingi selle pakkumise vastu, see on lisa söögimaa lammastele. Meil on linnaga väga hea koostöö – nemad tahavad lambaid, mina saan kasutada maad," ütles Kiik.

Kolmapäeva pärastlõunal, kui kümnepealine lambakari Viljandi lossimägedesse jõudis, tervitasid neid linnapea Madis Timpson ja Mesimummi lasteaia lapsed. Kuna enamus lapsi elab linnas, siis kohtumine lammastega oli paljudele suur elamus.

"Väga vähesed lapsed ongi üldse lammast näinud, pigem on see, et nad tunnevad pildilt ära. Aga päris looduses ehedalt näha, see on päris super," lausus õpetaja Maire.

Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Villem Kutti ütles, et kuigi lossimägede nõlvade trimmerdajaid või niitjaid oleks palgata odavam, eelistatakse ometi lambaid, sest linnalambad aitavad Viljandisse meelitada turiste.

"See on kuidagi saanud Viljandi suvealguse sümboliks. Et kui lambad tulevad, siis võib Viljandi suve ka ametlikult avatuks lugeda," ütles Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Villem Kutti.

Sööta lambaid ei tohi. "See on üks kuldne reegel, et vaadata võib, sööta ei tohi. Neil on endal kodutalu, kus perenaine käib neid jootmas ja söötmas. Sellepärast ei pea muretsema, et lambad nälga jääks," lausus Kutti.