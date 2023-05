Saksamaa on ainult 55-le Vene mobilisatsiooni eest pagenule asüüli andnud

Saksa võimud on ainult 55-le Vene relvajõududesse mobiliseerimise eest pagenud mehele andnud ametliku pagulase staatuse. Samas avaldusi on esitatud pea 2500.

Saksamaal on Vene relvajõududesse värbamise vältimiseks asüülitaotluse esitanud 2485 sõjaväekohuslase eas Vene meeskodanikku. Nendest taotlustest on heaks kiidetud ainult 55, vahendas Tagesschau. Kokku on praeguseks otsused tehtud 814 juhtumi puhul ning 88 asüülitaotluse esitanu avaldused on tagasi lükatud. Menetlemist ootab veel 1671 avaldust.

Ülejäänud 671 avalduse puhul on Saksa siseministeeriumi sõnul asüülitaotlus kas tagasi võetud või tehakse otsus Dublini protseduuri kohaselt. Euroopa Liidu Dublini regulatsiooni eesmärgiks on selgitada välja, et millise EL-i liikmesriigi kohustuseks on asüülitaotleja avaldust menetleda. Sama akti kohaselt tuleb asüülitaotleja siis sellesse riiki saata.

Heaks kiidetud asüülitaotluste madalat arvu kritiseeris Saksa vasakpoolsete (Die Linke) parlamendisaadik Jan Korte, kes ütles Saksa meediale, et midagi on valesti kui Putini sõja pidamisest on keeldunud üle 100 000 mehe ja ainult 55 avalduse esitanut saab Saksamaal kaitse.