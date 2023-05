Neljapäeva pärastlõunast hakkab ilm järjest jahedamaks muutuma

Öö vastu neljapäeva on mandril veel selge, saartel õhukese pilvekihiga, ka sajuta ning rahulik. Õhumass on soe ja temperatuur jääb viie kraadi piirist kõrgemale. Hommikul jõuab madalrõhulohk saartele ja päeval mandrile. Suurt sadu see ei too, aga mõnes kohas rabina vihma siiski annab.