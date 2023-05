Prantsusmaal jõustus lühimaalendude keeld

Muudatuste järgi keelati peamiselt lennud Pariisi ja regionaalkeskuste nagu Nantes, Lyon ja Bordeaux vahel. Ümberistumisi see ei mõjuta. Lühilennud keelustati selleks, et vähendada heitgaase.

Seadus ei täpsusta, et rongiteenus samal marsruudil peaks olema sage, graafikus ja piisavalt ühenduv, et täita muidu lennuliiklust eelistavate reisijate vajadusi. Samuti ei täpsustata, et see peaks olema võimeline reisijate arvu suurenemisega toime tulema, vahendas BNS.

Firma konkurentidel keelati tühimiku täitmine.

Euroopa lennufirmade ühenduse Airlines for Europe (A4E) juht Laurent Donceel ütles, et valitsused peaks toetama "tõelisi ja märkimisväärseid" lahendusi lennufirmade emissioonile, mitte kehtestama "sümboolseid keelde".

Valitsust on aga kutsutud üles kehtestama kodumaistele lendudele veel karmimad reeglid. Näiteks Prantsuse kodanike kliimakonventsioon, mille lõi president Emmanuel Macron 2019. aastal ning kuhu kuulub 150 liiget, on teinud ettepaneku keelustada lennureisid sellistel liinidel, millel on olemas kuni neljatunnise rongireisi alternatiiv, vahendas BBC.

Koroonapandeemia on väga tugevalt mõjutanud lennufirmasid üle maailma. Andmefirma Fligthradar24 teatel vähenes mullu lendude arv aasta varasemaga võrreldes ligi 42 protsenti. Prantsusmaa otsustas pandeemia ajal, et suurendab oma osalust lennufirmas Air France. Riik andis firmale ka laenu.

Jyväskylä ülikooli õppejõud Stefan Baumeister leiab, et ka Soome peaks keelustama riigisisesed lühilennud, vahendas Yle.

"Meil on nii hea rongivõrk, et alla 400-kilomeetrised lennud tuleks minu hinnangul ära keelata. Rongiühendused on sama kiired kui lennuühendused, "ütles Baumeister.

Baumeisteri sõnul aitaks selline keeld kaitsta ka keskkonda. "See on rumalus, et meil lendavad mööda Soomet tühjad lennukid," ütles Baumeister.