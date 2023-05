Iraani väitel testisid nad edukalt 2000-kilomeetrise ründeulatusega raketti

Iraan teatas uuest edukas ballistilise raketi katsetusest. Uue raketi ründeulatus on väidetavalt kuni 2000 kilomeetrit. Iisraeli relvajõudude peastaabi ülem Herzi Halevi hoiatas hiljuti, et Iraani tuumaprogramm on lähenemas tasemeni, mille takistamiseks peab Iisrael sõjaliselt sekkuma.

Iraani islamivabariigi riiklik meedia teatas neljapäeval edukast ballistilise raketi testist. Väidetavalt on konkreetse raketi ründeulatus kuni 2000 kilomeetrit, vahendas Reuters. Iraani meedias näidati ka paarisekundilist klippi, milles peaks olema näha Iraani uuendatud Khoramshahr 4 ballistiline rakett.

Iran unveils the newest generation of Khorramshahr ballistic missile, a medium-range precision-guided projectile named Kheibar pic.twitter.com/Wz214e6NfJ — PressTV Extra (@PresstvExtra) May 25, 2023

Konkreetne rakett suudab Iraani meedia teatel kanda kuni 1500 kilo kaaluvat lõhkelaengut. Iraani riikliku uudisteagentuuri IRNA teatel on uue raketi nimeks Kheibar, mis viitab samanimelise juudi kindluslinna langemisele seitsmendal sajal islami esiletõusu ajal.

Iraanil on üks Lähis-Ida suurimaid raketiprogramme ning Iraani väitel suudavad nende relvad tabada nii Iisraeli kui ka piirkonnas asuva USA üksuseid. Iraan on jätkanud oma raketiprogrammi hoolimata Ameerika Ühendriikide ja Euroopa riikide kriitikast.

Portaali Iran Watch kohaselt on Iraani relvajõud testinud ka teisi ballistilisi rakette, mille ründeulatus kuni 2000 kilomeetrit või ka märgatavalt üle selle.

Iraani kaitseminister Mohammadreza Ashtiani sõnul on sõnumiks Iraani vastastele, et Iraan kaitseb ennast ja oma saavutusi. Samas sõnul sõpradele on soov aidata kaasa stabiilsusele regioonis, väitis kaitseminister. Iraan ei tunnista Iisraeli riik ning peab seda vaenulikuks. Samuti peab Iisrael Iraani eksistentsiaalseks ohuks.

Iisraeli väljaanne The Times of Israeli juhtis tähelepanu, et Iraan teatas raketikatsetusest paar päeva peale Iisraeli relvajõudude peastaabi ülema Herzi Halevi hoiatust, et Iraani tuumaprogramm on lähenemas tasemeni, mille takistamiseks peab Iisrael sõjaliselt sekkuma.