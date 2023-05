Politsei kahtlustab kahte noorukit Itella infosüsteemi tungimises

Esialgse kahtlustuse kohaselt hankisid kaks Eesti noormeest, 15-aastane ja 19-aastane, ligipääsu Itella infosüsteemile ja laadisid alla ligi 10 000 inimese andmed. Kahtlustatavad koostasid turvanõrkuse kohta detailse ülevaate, mille nad avaldasid veebis koos inimeste andmetega, tehes avalikult kättesaadavaks Itella klientide nimed, meiliaadressid ja mobiiltelefoni numbrid.

Uurimist alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimist. 19-aastane noormehele esitati kahtlustus ka võltsitud dokumendi kasutamises.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhi Ago Amburi sõnul õnnestus kahtlustatavad tuvastada vaatamata nende katsetele oma jälgi varjata.

Ambur selgitas, et turvanõrkuste otsimine, olgu see motiveeritud finantsilisest või intellektuaalsest huvist, on kübermaailmas väga levinud nähtus ning on olemas seaduslikud viisid, kuidas selliseid nõrkuseid otsida ning nendest ka vastutustundlikult teada anda.

"Antud juhul tungiti infosüsteemi sisse valdaja nõusolekuta, laaditi alla sealsed andmed ning detailne info turvanõrkuse kohta pandi üles sotsiaalmeediasse kõikidele lugemiseks," ütles Ambur.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul tuleb edasise uurimise käigus selgitada välja teo motiivid ja kahtlustatavate täpne roll. Pärast kohtueelse menetluse lõppu hindab prokuratuur, milline on selle menetluse edasine käik.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo riigiprokuratuuri juhtimisel.