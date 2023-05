Transpordiamet loodab, et saarte lennuhange seekord vastu taevast ei lenda

Suursaarte lennuliikluse lähiajalugu pakub põhjalikku ülevaatet riigihangete seadustest ja vaidluskomisjoni tööst. Näiteks Tallinna-Kärdla liini pärast vaidlesid viimati kolm lennufirmat – Transaviabaltica, Nyxair ja Diamond Sky.

Neist esimene, Leedu ettevõte, mis lendas 19-kohalise lennukiga Kärdla vahelt alates 2019. aastast, teatas läinud suvel, et soovib riigi käest rohkem raha. Transpordiamet korraldas uue hanke ja sõlmiski firmaga pooleaastase lepingu. Kohe hakati ette valmistama uut ja pisut vähem ajutist hanget hanget, kuid see läks aastavahetuse paiku põhjalikult nässu.

Transaviabaltica ja Diamond Sky lubasid lennata samasuguse 19-kohalise Jetstreami lennukiga, nagu Leedu firma juba tarvitas. Siis aga avastas transpordiamet, et Kärdla lühikesel maandumisrajal on see lennuk uute reeglite järgi ohtlik. Nii-siis võinuks liinile pääseda hoopis Nyxairi 33-kohaline lennuk, kuid sellele vaidlesid teised nii kaua vastu, kuni transpordiamet hanke tühistas.

Siis võeti kiiresti hinnapakkumised ja ajutiselt, kuni augusti lõpuni, pääses lendama hoopis Diamond Sky. Aga mitte 19-kohalise lennukiga vaid 33-kohalisega, mida oli varem pakkunud Nyxair.

Kärdlasse jääb lendama suurem lennuk

Vaidlus, kas Jetstreamiga Kärdlas maandumine oli vihmase ilma ja kindlalt poolt puhuva tuulega ohtlik, jäigi lahenduseta. Kuid uut hanget ette valmistades võttis transpordiamet vaidlusest õppust ning otsustas selle lennukimudeli mudeli eos välistada.

"See osa on ära maandatud sellega, et on suurem istekohtade arv tellitud," rääkis transpordiameti ühistranspordi korraldamise osakonna juhataja Andres Ruubas.

Uue hanke tingimustes oodataksegi Kärdla liinile vähemalt 30-kohalisi lennukeid.

Ruubase sõnul õigustab seda ka kasvanud lennuhuvi. Pärast seda, kui Diamond Sky liini üle võttis on Tallinna ja Kärdla vahel lendajaid 50 protsendi võrra juurde tulnud.

"Suurema lennuki eelis on ka see, et inimesed, kes enne ei julgenud lennukiga lennata, on nüüd ka leidnud lennuki üles," sõnas Ruubas.

Kuressaare hanke tingimused sobivad praegusele lennukile

Kuressaare-Tallinna liinil lendab praegu Nyxair, kelle ATR 42-500 lennukisse mahub 48 inimest. Niimoodi on see olnud alates 2020. aasta detsembrist, enne mida maadlesid hanketulemusega nii Transaviabaltica kui riigifrma Regional Jet. Neist esimese suurim mure oli hanketingimustesse seatud nõue, et Kuressaare lennuk oleks valmistatud uuel aastatuhandel.

Sama nõue läheb sisse ka uude hankesse. "Kui seda oleks muutnud, siis oleks olnud võimalus, et keegi tuleb vanema ja odavama lennukiga," ütles Ruubas ning lisas, et uuemaid lennukeid soovis Saaremaa vallavalitsus.

Samas Kärdla liini lennukite vanusele piire ei seata. "Tänane lennuk, mis lendab Tallinna-Kärdla liinil, on aastast 1989 ja sellega ei ole siiamaani olnud muresid," sõnas Ruubas.

Kuressaare liini hanketingimustes ei muudeta ka lennuki suurust ehk transpordiamet ootab vähemalt 42 reisijakohaga lennukit. "Kuressaare-Tallinna liinil on reisijate arv võrreldes eelmise aastaga samuti ligi 50 protsenti kasvanud, aga lennukite täituvus on hetkel üle 55 protsendi ehk esialgu seal veel ruumi on," märkis Ruubas.

Ruubas rääkis, et Eestis on registreeritud ka päris uusi lennuettevõtteid ning seda, kes täpselt hangetel osaleb, ei saa ennustada. Samas on lennukite valik küllalt väike, ehk suure tõenäosusega tullakse pakkuma samu või sarnaseid lennukeid nagu need, mis juba praegu saarte vahel lendavad.

"42 istekohast suuremaid on kaks marki, ehk seesama ATR ja üks Saab. Ja 30-kohalisi ongi tegelikult valikus ainult üks," sõnas Ruubas.