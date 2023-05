Hiiumaal kurdetakse loomakorjuste lageda taeva alla jätmise üle

Hulk Hiiumaa loomsete jäätmete matmispaika toodud korjuseid jäi korralikult matmata ja vedelesid lageda taeva all. Aktsiaseltsi Vireen Hiiumaa alltöövõtja Hiiu Autotrans lubas, et sinna veetakse pinnast juurde ja korjused saavad kaetud.

Õhus hõljus vänge lõhn ja piirdeaia tagant oli näha, et hulk korjuseid on kas õrna liivakihi all või sisuliselt katmata. Aktsiaseltsi Vireen alltöövõtjana haldab matmispaika osaühing Hiiu Autotrans, mida juhib Hiiumaa vallavolikogu esimees Anu Pielberg, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tema sõnul on probleem selles, et plats on pilgeni täis maetud.

"Sinna tuleb liiva peale vedada. Eile oli matmispäev. Oli paar lammast ja veis ja tuligi autojuht tagasi infoga, et ei ole võimalik enam kuhugi panna ja tuleb sinna saata nii traktor kui ka liivakoorem," ütles Pielberg.

"Aktuaalsele kaamerale" tulnud vihje kohaselt on korjuste lageda taeva alla jäämine sage probleem. Aia tagant on näha, et rida korjuseid on suisa skeletid. Ümberkaudne mets on loomade ja lindude poolt konte täis veetud. Anu Pielberg põhjendas vanemate korjuste nähtavale tulekut kiskjate ja pinnase eripäradega.

"Aed on rajatud liiva peale sellel platsil ja sealt alt tulevad ilusti läbi nii rebased kui ülevalt saavad ka linnud ligi, kotkad on üsna hakkamas seal ja lendavad. Kuna pinnas on liivane, mis vajub ja kui korjus hakkab lagunema ja ta laseb endal need gaasid välja, siis liiv vajub alla ja loomad saavad ligi," lausus Pielberg.

Aktsiaseltsi Vireen juhataja Tarmo Terav ütles, et probleemid peaksid leidma püsiva lahenduse lähitulevikus, kui riik müüb matmispaiga laienduseks paar hektarit maad.

"Arvata võib, et audiitori otsus tuleb juunikuu jooksul, siis tuleb notariaalne tehing nüüd juba regionaalministeeriumiga ja peale seda me saame töödega kohe alustada," ütles Terav.

Ta lisas, et uus plats peaks valmis saama tänavu ning tuleb loomakindlama aiaga. Põllumajandus ja toiduameti loomatervise- ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda ütles, et lageda taeva alla jäänud korjuseid puudutav on neile uus info.

"Informatsiooni põhiselt, mis me nüüd saanud oleme, vaatame kindlasti üle olukorra kohapeal ja vaatame üle ka seal seda matmispaika opereeriva ettevõtte töökorralduse," sõnas Kalda.