Reedel tõuseb tuul, mõnel pool sajab hoovihma ja on äikest

Reedel sajab mõnel pool hoovihma ja on äikest, tuul tõuseb.

Reede öösel muutub taevas selgemaks ja vihma tõenäosus on üsna väike. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, öö hakul rannikul puhanguti 13 kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 9 kraadi, rannikul alla 10 piiri ei lange.

Hommik on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega, ida pool selgem ja kõikjal sajuta. Tuul puhub läänekaarest, Lääne-Eestis lõunakaarest 3 kuni 9, vastu Läänemerd puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 13 kraadi.

Päeval liigub üle pilvevöönd ühes vihmahoogude ja äikesega. Kõikjale sajuhood ei jõua. Tuul puhub edelast, pärastlõunal saartest alates läänest ja loodest 5 kuni 12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17, Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi.

Nädalavahetuse ööd on selgemad ja jahedad. Maapinna lähedal langeb temperatuur 0 kraadi ümbrusse. Päevad on pilverünkadega ning mõni üksik vihmahoog on võimalik, aga palju sadu ei tule. Õhusoe kerkib laupäeval 15 kuni 16, pühapäeval 20 kraadi lähedale.

Uue nädala algus jätkab sama mustri järgi. Ööd on ikka selgemad ja üsna jahedad. Päeval on üksikuid sajuhooge. Õhusoe kerkib 15 kuni 20 kraadini.