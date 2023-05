Põlissoomlased nõuavad valitsuskõnelustel sisserände otsustavat piiramist

Põlissoomlaste (Perussuomalaiset) nõudmisel on neli valitsuskõnelusi pidavat erakonda püüdnud sel nädala kokku leppida sisserände- ja kliimapoliitikas. Kõik teised teemad on ootele pandud.

Peaministrikandidaat Orpo (Koonderakond, Kokoomus) lootis, et neljapäevaks on üksmeel leitud ning saab jätkata sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse ja teiste keeruliste teemade arutamist, aga nii ei läinud.

Orpo sõnul lootust siiski on. "Kui on näha, et lahendust on võimalik leida, aga vaja on lisaaega – ja sisserändetöörühm just nimelt palus lisaaega, siis muidugi me seda võimaldame, sest tahe lahendust leida on olemas," ütles Orpo. Ta ei tahtnud eriti täpsustada, mille üle vaidlus käib

"Humanitaarsisserände tingimusi kindlasti karmistame, aga ka see on teada, et tuleb leida mõistlikke võimalusi tööjõu sisserändeks, sest seda on meil vaja. Need asjad tuleb nüüd kokku klapitada," tõdes Orpo. Tema sõnul on lahenduse leidmine võimalik, muidu poleks lisaaega küsitud.

Orpo ütles õhtul kõnelustest ülevaadet tehes, et kliima ja energia küsimustes on teatud edenemine toimunud, kuigi ka seal on veel arutamist. Soome ajakirjanduse andmetel tahavad Perussuomalaiset kliimapoliitikas kaotada või piirata taastuvkütuse kasutamise nõuet, sest see aitaks bensiini ja diisli hinna alla viia.

Järgmisest aastast peaks muidu taastuvkütuste osakaal rohkem kui kahekordistuma ehk tõusma 28 protsendini. Kui õhusaaste vähendamise eesmärgist loobutakse, tuleb osta saastekvoote ja see läheks Soomele kalliks maksma.

Sisserände küsimuses tahavad Põlissoomlased keelata niinimetatud kolmandatest riikidest pärit kokkade, koristajate, lapsehoidjate, hooldajate ja kulleriteenuse pakkujate Soome lubamist. Kui praegu on seatud võõrtööjõu sissetoomisel tingimuseks, et palk peab olema vähemalt 1330 eurot, siis erakond nõuab, et palganõue oleks vähemalt 2500 eurot.

Orpo tunnistas, et käes on raske hetk ja kõik osapooled peavad järele andma, aga avaldas lootust, et lahendus leitakse ja reedel saab edasi minna teiste teemadega.

Soome vaatlejate hinnangul on siiski võimalik, et Põlissoomlased reedel kõnelustelaua tagant minema marsivad. Kuuldavasti ei ole parlamendifraktsioonis üksmeelt, kas tasub üldse praegu valitsusse minna. Koalitsioonis osalemist pooldavad eelkõige need, kes loodavad ministrikohta saada, teised pigem mitte.

Karmide võtete kasutamine näitaks, et Põlissoomlased ei kavatse Koonderakonna valitsuses lihtsalt teist viiulit mängida ja see vaigistaks kriitilisi hääli erakonna sees. Ühtlasi avaldataks sellega survet Orpole, et siis järgmisel nädalal senisest tugevamal positsioonil kõnelusi ikkagi jätkata.