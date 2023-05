FBI avalikustas kunagise vandenõu kuninganna Elizabeth II tapmiseks

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) avaldas dokumendid, mis näitavad, et kuninganna Elizabeth II seisis 1983. aasta USA visiidi ajal silmitsi võimaliku mõrvamise ohuga. Terroriorganisatsiooniks peetava IRA poolehoidja plaanis atentaati kuningannale.

San Franciscos asuvas Iiri pubis käis politseinik ning kuulis siis, kuidas üks joodik tahtis oma tütre surma eest kätte maksta. Vandenõu planeerija väitis, et kavatseb monarhi mõrvata siis, kui kuninganna jaht sõidab Kuldvärava silla alt läbi, vahendas The Times.

Väidetav vandenõu ilmnes FBI dokumentides, mis avaldati teabevabaduse taotluse alusel pärast kuninganna surma. Dokumendid ei anna täpset hinnangut, kui tõsiselt USA võimud ähvardust võtsid. Mees siiski ei varjanud, et toetab terroriorganisatsiooniks peetavat IRA-d.

USA võimud võtsid siiski ähvardust piisavalt tõsiselt, et piirasid mõneks ajaks ligipääsu Kuldväravale.

Vaatamata joodiku ähvardusele, võeti kuninganna San Franciscos hästi vastu. Kuninganna kohtus oma visiidi ajal ka toonase USA presidendi Ronald Reaganiga.

Iiri Vabariiklik Armee (IRA) korraldas alates 1960. aastate aastate lõpust kuni Suure Reede rahulepinguni 1998. aastal Ühendkuningriigis Põhja-Iirimaal aga ka Briti saarel ja Iiri Vabariigis sadu rünnakuid ja pommiplahvatusi, mis nõudsid tuhandeid inimelusid.

Ronald Reagan on aga esimene USA president, kes on tulirelvaga sooritatud atentaadi üle elanud. 1981. aasta märtsis Washingtoni Hiltoni hotelli ees toimunud tulistamise tagajärjel said haavata nii Reagan kui ka veel kolm inimest