Al Shabaab ründas Aafrika Liidu rahuvalvajaid Somaalias

Terroriorganisatsioon al Shabaab ründas Somaalias Aafrika Liidu rahuvalvajaid. Ühe Somaalia relvajõudude kapteni sõnul kandsid mõlemad pooled suuri kaotusi, vahendas Reuters.

Rünnaku alla sattus Aafrika Liidu rahuvalvebaas (African Union Transition Mission - ATMIS) Bulamareris, mis paikneb Somaalia pealinnast Mogadishust 130 kilomeetrit loodes. Rahuvalvajateks baasis olid Uganda kaitseväelased, kelle esindaja kinnitas Al Shabaabi rünnakut, kuid tema sõnul oodatakse ATMISe peakontorist ametlikku kinnitust. ATMIS teatas hiljem, et islamistid kasutasid rünnakus autopomme ja enesetaputerroriste.

Aafrika Liidu rahuvalvajad on toetanud Somaalia föderaalvalitsust võitluses islamistega. Al Shabaab ise väitis, et nende korraldatud enesetapurünnaku tõttu hukkus 137 sõdurit. Samas on terroriorganisatsioon teatanud varem korduvalt, et nende rünnakutes on hukkunud rohkem inimesi kui ametlike andmete kohaselt.

Üks Somaalia sõjaväe kapten kinnitas Reutersile, et islamistid ründasid korraga nii Aafrika Liidu sõjaväebaasi kui ka Somaalia relvajõudude baasi. Kapteni sõnul kandis ka al Shabaab lahingutes suuri kaotusi. Neid väiteid ei ole võimalik sõltumatult üle kinnitada.

Sotsiaalmeedias levivad ka pildid Al Shabaabi rünnakust Aafrika Liidu rahuvalvajate vastu.

#Somalia: In a very serious attack, Al Shabaab militants overran an African Union (Ugandan) base in in Bulo Marer, capturing/destroying two T-54/55 tanks, a ZPU-4 (Quad 14.5mm HMG), and at least two QLZ-87 35mm automatic grenade launchers.



Many dead and captured men also seen. pic.twitter.com/E9HOBrAzKz