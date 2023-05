Soome valitsusläbirääkimistel ei jõutud endiselt kokkuleppele

RKP fraktsioon arutas laupäeval sisserände ja kliimamuutuste asjus koostatud ettepanekuid neli tundi. Arutelu järel teatas erakonna esimees Anna-Maja Henriksson, et kliimameetmete paketi võib RKP heaks kiita.

Ta nentis, et need on sündinud nelja erakonna koostöös ja RKP on valmis seda kokkulepet toetama. Henriksson lisas siiski, et kui see oleks ainult RKP otsustada, siis oleks see dokument ilmselt mõnevõrra teistsugune.

Üks läbirääkijaid, Perussuomalaiset soovivad, et Soome loobuks keskkonnasõbralikuma biokütuse segamisest mootorikütuste hulka, et bensiini ja diislikütuse hinda langetada. Teadaolevalt saavutati kokkulepe, et segamisnõue jääb selle aasta tasemele, mis on 13,5 protsenti. Varem oli kavas tõsta järgmisest aastast biokütuse osakaal 28 protsendile.

Perussuomalaiset on nõudnud sisserände otsustavat piiramist. Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel on praeguse kokkuleppe järgi kavas vähendada märgatavalt põgenike vastuvõtmist Soome. Niinimetatud kolmandatest riikidest saabuvate töötajate palk peab kava järgi olema vähemalt 1600 eurot – see on veidi kõrgem kui senine piirmäär, mis on 1330 eurot. Perussuomalaiset tahtsid esialgu kehtestada 3000-eurose palganõude, aga kõneluste käigus olid nõus kompromissiga.

Henriksson ütles, et sisserändeteemalised arutelud jäid mõnevõrra õhku. Erakond soovib arutelu jätkata ja praeguses tekstis mõningaid muutusi saavutada. Ta valdas lootust, et teised erakonnad on sellega nõus.

Perussuomalaiste esimees Riikka Pura ütles laupäeva hommikul, et kui RKP väljapakutud lahendusega nõus ei ole, siis ei saa Kokoomuse, põlissoomlaste, kristlike demokraatide ja RKP valitsuskõnelused jätkuda.

Henriksson ütles pressikonverentsil, et tahab lähitundidel kohtuda nii Riikka Purraga kui ka peaministrikandidaadi Petteri Orpoga, et kõnelusi jätkata.

Purra teatas laupäeval, et sisserände töörühmas arutelu uuesti ei avata.