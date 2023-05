Turgudel on külmade ilmade tõttu eestimaist kaupa vähe

Külmade ilmade tõttu on turgudel kodumaist kaupa müügil vähe ning sellegi hind eelmise aastaga võrreldes kallim. Rohkem eestimaist kaubavalikut on oodata jaanipäeva paiku.

Turul osteldes otsivad inimesed sealt sageli kodumaist kaupa. Praegu on kauplejate sõnul eestimaist kaupa aga veel üsna vähe.

"Praegu on tomatid, kurgid. Petersell, till," ütles Irina.

Väikses valikus on süüdi külm ilm, rääkis turul kaubitsev Indrek.

"Vanasti tuli esimene tomat naistepäevaks, aga sellest on nüüd enam kui 30 aastat. Nüüd üleeile tuli Pärnumaalt esimene tomat. Nii palju on muutunud kliima. Ja kurgiga on sama probleem. Kurk külmaga ei kasva ja kurki tuleb ikka õige vähe," lausus Indrek.

Marju ja inimeste seas kõige populaarsemat kaupa, värsket kartulit, tuleb veel oodata, kuna külm on ka nendele liiga teinud.

"Kartul pärast vist jaanipäeva, aga maasikas tuleb enne," ütles irina.

"Osa võib-olla kasvatab veel kasvuhoones kartulit, võib-olla siis jaanipäevaks tuleb midagi. Maasikat täna tuli Viljandimaalt kuus ja pool kilo, esimene maasikasaak, see on muidugi olematu saak," lausus Indrek.

Külma ilma tõttu on ka kasvatajate kulud suuremad, mis omakorda mõjutab kauba hinda.

"Ma küsisin just siit kõrvalt, et kui kaua võtab aega, kuni selline tomatitaim kasvab, siis kasvataja ütles, et kaks kuud umbes. Aga kujutage ette, milline kütus on kahe kuuga läinud," ütles Indrek.

Siiski ostavad inimesed seda kaupa, mis praegu lettidel saada on, meeleldi, ütles Irina.

"Praegu lähevad tomatid, kurgid ja need (maksavad) 7,50 (eurot), aga ostavad, sellepärast et Eesti kaup meeldib," lausus ta.