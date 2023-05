Serbia president Vučic astus võimupartei juhikohalt tagasi

Serbia Progressiivne Partei (SNS) võitis mullused valimised ülekaalukukalt, kuid sellele heidetakse sageli ette korruptsiooni. Viimasel ajal on erakonnale avaldanud survet ka kahe tulistamise järel puhkenud massimeeleavaldused.

Vučic (53) on juhtinud SNS-i alates 2012. aastast ja alates 2014. aastast olnud ta nii peaminister kui president. Ta ütles, et jääb tagasiastumise järel partei ridadesse.

"Mida iganes te teete, ma olen alati teiega," ütles Vučic erakonna liikmetele.

"Ma lihtsalt arvan, et vaja on veidi teistsugust lähenemist, et koondada suurem hulk jõude, kes tahavad võidelda patriootliku ja eduka Serbia võidu nimel."

Vučic on varem öelnud, et tahab luua üleriigilise liikumise, kuhu kuuluksid intellektuaalid, kunstnikud ja teised avaliku elu tegelased. Arvatavalt ühineks liikumine järkjärgult SNS-iga.

Analüütikud märgivad, et Vučic on oluliselt populaarsem kui tema partei, millele heidetakse ette korruptsiooni.

Parteijuhi kohalt lahkumine ei tähenda Vučici taandumist poliitikast, ütles sõltumatu monitooringufirma CESID juht Bojan Klačar. "Läbi uue liikumise loomise tahab ta kindlustada endale veel üht mandaati," lausus ta.

SNS-i uueks juhiks valiti kaitseminister Miloš Vučevic, kes on varem olnud Serbia suuruselt teise linna Novi Sadi linnapea.