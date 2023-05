"Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis Stepan Bandera kodukülas

Kes on Stepan Bandera? Venemaa propaganda serveerib teda hullema inimesena, kui oli Hitler. Ukrainlaste jaoks on ta rahvuskangelane. "Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis Ukraina rahvusluse isa kodukülas.

1909. aastal sündis Lääne-Ukrainas, Starõi Ugriniv külas kohaliku preestri perre Stepan Bandera – Ukraina rahvuslaste organisatsiooni asutaja ja juht. Teise maailmasõja ajal võitlesid Ukraina rahvuslased nii sakslaste, kui ka venelaste vastu. Pärast NSV Liidu lagunemist avati Starõi Ugrinivis Stepan Bandera muuseum, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Bandera perekonnanimi tähendab hispaania keeles lippu ja selle lipuga elame me aastast aastasse ning see on alati meiega," ütles Stepan Bandera muuseumi teadur Olga Tšolii.

Samal ajal kui Ukraina rahvuslaste organisatsioon ja selle sõjaline tiib Ukraina Ülestõusuarmee sõdisid, istus Stepan Bandera kogu selle aja Saksamaal Sachsenhauseni koonduslagris.

"Sakslased pakkusid talle Ukraina autonoomsust Saksa riigi koosseisus ja selle eest pidid ukrainlased sõdima koos sakslastega Punaarmee vastu. Bandera aga toonitas alati, et me peame lootma ainult oma rahva peale," sõnas Tšolii.

Nõukogude okupatsiooni ajal lammutati Stepan Bandera sünnikodu peaaegu täielikult, alles jäi vaid üks tuba. Mälestus Ukraina rahvusluse isast tema sünnikülas aga püsis.

"Banderast räägiti meie külas küll, aga sosinal. Räägiti, et kui Banderast saaks president või riigijuht, elaksime me palju paremini," ütles kohalik elanik Maria.

Maria ütles veel, et külas igas majas küll Stepani ei ela, aga neid on palju. Stepani polnudki raske leida. Kaamera ette jäänud Stepan ütles, et sai oma nime vanaisa soovil Stepan Bandera järgi.

Iseseisvat Ukrainat, mille nimel ta võitles, Stepan Bandera ei näinudki. NKVD agendid tapsid ta 1959. aastal Münchenis. Mida ütleks Bandera, kui näeks tänapäevast olukorda Ukrainas?

"Ta oli rahva juht. Teate, mis tähendab "juht"? Ta on see, kes võtab rahva endaga ühes. Tänapäeval selliseid inimesi peaaegu polegi. Kui ta oleks praegu meie juht, elaksime võib-olla paremini ja oleksime venelased juba välja ajanud," vastas kohalik Valeri.

Maria arvas, et Banderale Zelenski meeldiks. "Bandera tõenäoliselt ütleks, et Zelenski võitleb õige asja eest," sõnas Maria.

Üks kuulsamaid Stepan Bandera tsitaate on, et elada tuleb nii, et pärast sinu surma sinu vaenlane kardaks sind veel mitu põlvkonda.