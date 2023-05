Hispaania kohalikel valimistel võidutsesid konservatiivid

Hispaania paremtsentristlik Rahvapartei (Partido Popular – PP) saavutas Hispaania kohalikel valimistel suure edu, võites kuues Hispaania regioonis, kus seni valitses Hispaania Sotsialistlik Töölispartei (Partido Socialista Obrero Español – PSOE). Kokku valitses PSOE enne valimisi kümmet Hispaania regiooni, kirjutas Le Figaro. Valimised toimusid kokku 12 regioonis.

Opositsioonilist PP erakonda juhtiv Alberto Núñez Feijóo teatas, et on alanud uus poliitiline tsükkel. Andaluusia regiooni president Juan Manuel Moreno lisas, et PP tegi pühapäeval hiiglasliku hüppe, mis peaks Feijóo viima aasta lõpuks peaministritoolile.

Hispaanias toimuvad 2023. aasta detsembris üldvalimised ning PSOE suured kaotused regioonides võivad viidata raskustele püsida võimul Hispaania keskvalitsuse eesotsas. Praegu on Hispaania peaminister Pedro Sánchez PSOE erakonnast, kes juhib valitsust, kus PSOE on koalitsioonis vasakpoolse Unidas Podemos valimisliiduga.

Peale parempoolse PP oli valimistel edukas ka parempopulistlik erakond Vox, millel on juba praegu Hispaania parlamendis suuruselt kolmas fraktsioon. Vox sai kohalik valimistel rohkem kui 1,5 miljonit häält ja seega suutis erakond oma senist häältesaaki kahekordistada.

PSOE esindaja Pilar Alegria teatas Hispaania meediale, et valimistulemus polnud selline nagu erakond ootas. Peale regioonide oli PP edukas ka suurtes Hispaania linnades nagu Valencia ja Seville, kus valiti linnapead. Lisaks sellele saavutas PP absoluutse enamuse pealinnas Madridis.

Suurtest linnadest oli ainus erand Barcelona, kus võidutses iseseisvusmeelne erakond, vahendas Reuters. Suures pildis on Hispaania naasnud kaheparteisüsteemi juurde. Viimase kümnendi jooksul osalesid Hispaania poliitikas suuremas mahus ka väiksemad erakonnad nagu vasakpoolne Podemos ja tsentristlik Ciudadanos. Viimase valijad läksid suuresti PP taha.