Vabariiklased ja demokraadid jõudsid USA võlalae tõstmise osas kokkuleppele

Valge Maja ja Kongressi esindajatekoja vabariiklased jõudsid USA võlalae tõstmise küsimuses kokkuleppele. Kongress peab võlalae tõstmise enne 5. juunit heaks kiitma, vastasel juhul on USA maksevõimetu.

Vabariiklased ja demokraadid on jõudnud esialgsele kokkuleppele USA võlalae tõstmises. USA meedia teatel tõstetakse võlalage kaheks aastaks 2025. aasta 1. jaanuarini, vahendas Reuters.

USA võlalae tõstmise kokkulepe näeb ette ka avaliku sektori kulutuste kärpimist. Samuti määratleb kokkulepe USA valitsuskuludele 2024. aastal ja 2025. aastal ülempiiri ning vähendatakse kasutamata koroonapandeemia rahastut ja kiirendatakse energiasektori projektide heaks kiitmise ajaperioodi.

Vabariiklane ja USA Kongressi esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy sõnul hääletab esindajatekoda kokkulepe üle ülehomme. President Joe Bideni sõnul on võlalae tõstmises kokku leppimine USA jaoks tõeliselt suur samm.

Kõnelused Valge Maja ja esindajatekoja vabariiklaste vahel võlalae tõstmiseks on kestnud mitu nädalat. Selleks, et USA väldiks maksejõuetust peab Kongress kokkuleppe enne 5. juunit heaks kiitma. USA president Joe Biden ärgitas mõlemat Kongressi koda hääletama võimalikult kiiresti kokkuleppe poolt.

Kuigi võlalae kokkulepet on kritiseerinud nii radikaalsemad vabariiklased kui ka progressiivsemad demokraadid, siis usuvad Biden ja esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy, et neil on kahe erakonna peale piisavalt hääli kokkuleppe läbisurumiseks.