Hiiumaa loomakorjused lähevad edaspidi Väike-Maarjasse hävitamisele

Eelmisel nädalal vahendas "Aktuaalne kaamera", et Hiiumaa loomsete jäätmete matmispaigas vedeles hulk korjuseid lageda taeva all, sest platsil enam matmiseks ruumi ei olnud.

Jäätmete käitlemisega tegeleva aktsiaseltsi Vireen juhataja Tarmo Terav ütles esmaspäeval ERR-ile, et juunist algab jäätmete vedu Väike-Maarjasse, sest korjuste matmisega Hiiumaal pole võimalik jätkata.

Terav lisas, et talunikele ja põllumajandusloomade omanikele korjuste transport mandrile kallimaks ei lähe. "Hind on ju hinnakirja järgi paigas ja seda me muuta ei saa," ütles Terav.

Aktsiaseltsi Vireen Hiiumaa alltöövõtja Hiiu Autotrans juhatuse liige Anu Pielberg märkis aga, et ehkki põllumajandusloomade omanikud uue jäätmekäitluse viisiga rahaliselt ei kaota, sest neile kehtib üks hind üle Eesti, siis kulukamaks läheb just ettevõtetel, kellel tekivad tapajäätmed või kalarapped.

"Tapamajad ja kalatööstused peavad aga kõik kulud, sealhulgas ka transpordi sajaprotsendiliselt katma, sest neid riik ei doteeri," sõnas Pielberg.

Pielberg lisas, et jäätmete ümbersuunamise miinus on ka see, et enam ei saa talunikud ja loomakasvatajad jäätmeid anda ära siis kui vaja, vaid ainult aegadel, kui transport korjusele järele tuleb.

Osaühingu Hiiumaa Lihatööstus juhatuse liikme Tarvo Nõmme sõnul on veel vara öelda, kui palju kallimaks uus jäätmete hävitus neile läheb. "Tõenäoliselt siiski mingi hinnatõus meie jaoks tuleb, aga veel ei tea, kui suur," lausus Nõmm.

Korjuste vedu Hiiumaalt Väike-Maarja jäätmejaama ümbertöötlusesse algab 7. juunil. Esialgu sõidab transportauto Hiiumaale jäätmeid korjama korra nädalas kolmapäeviti.