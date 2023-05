Soomerootslaste noortekogu juht lahkus valitsuskõnelustelt

Stahle oli kõnelustel üks oma partei esindajatest. Ta lahkus esmaspäeval kõnelustelt ja ütles, et plaanitav valitsusprogramm ei kajasta enam tema partei ega noortekogu eesmärke, vahendas Yle.

"Pärast laupäevaseid sündmusi leian, et mul on aeg lahkuda," ütles Stahle.

Stahle pidas silmas nädalavahetusel tekkinud erimeelsusi. RKP juht Anna-Maja Henriksson ütles laupäeval, et erakond ei saa valitsuskõnelustel kokku lepitud sisserände piiramise meetmeid heaks kiita ja tahab seda teemat edasi arutada. Hiljem teatasid RKP parlamendifraktsioon ja Koonderakonna juht Petteri Orpo, et kokkulepe siiski leiti ja läbirääkimised jätkuvad.

RKP liikmete seas valitsevad siiski erimeelsused, kas rändeküsimuses saavutatud komporomissiga saab nõustuda. Stahle ütles esmaspäeval, et erakond peaks läbirääkimistelt lahkuma ning noortekogu pole kunagi toetanud Põlissoomlastega koos valitsusesse minekut.

Orpo ütles esmaspäeval, et läbirääkimised on olnud mõne jaoks keerulised. "Ma saan aru, et rändeküsimus oli RKP jaoks raske, kuid ma ei saa kommenteerida üksikuid inimesi, valitsuse moodustamise töörühmad jätkavad tööd," ütles Orpo.

Põlissoomlaste juht Riikka Purra nõuab, et erakonnad jõuaksid sisserände ja kliimamuutuste asjus kokkuleppele, enne kui arutavad edasi teisi teemasid. Põlissoomlased nõuavad sisserände otsustavat piiramist.

Soomes peavad valitsuse moodustamiseks läbirääkimisi neli erakonda. Need on Koonderakond, Põlisoomlased, Soomerootslaste Rahvapartei (RKP) ja kristlikud demokraadid. Kõnelused on kestnud umbes viis nädalat.