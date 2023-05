Lääneriigid kritiseerivad Uganda karmi LGBT+ vastu suunatud seadust

Uganda võttis vastu uue karmi seksuaalvähemuste vastu suunatud seaduse. Uues seaduses on teatud juhtudel määratud homoseksualismi ja HI-viiruse levitamise eest surmanuhtlus. Lääneriigid on Uganda uut seadust kritiseerinud ning USA on ähvardanud peatada riigi abistamise.

Uganda president Yoweri Museveni allkirjastas karmi seksuaalvähemuste vastu suunatud seaduse, millega muuhulgas kehtestatakse surmanuhtlus homoseksualismi eest raskendavatel asjaoludel. Samuti kehtestas Uganda surmanuhtluse HI-viiruse levitamise eest.

Mitmed lääneriigid on Uganda uut seadust karmilt kritiseerinud ning lubanud lõpetada Ugandale abi saatmise. Samasoolised seksuaalsuhted olid juba varem Ugandas ebaseaduslikud. Samuti on need ebaseaduslikud rohkem kui 30 Aafrika riigis, kuid Uganda uus seadus on erakordselt karm, kirjutas Reuters.

USA ja ÜRO hinnangul ei lähe seadus vastuollu mitte ainult inimõigustega vaid seaduse tõttu võib ka oluliselt aeglustada Uganda seni üsna heal järjel võitlust HI-viirusega. USA president Joe Biden nimetas Uganda uut seadust tõsiseks inimõiguste rikkumiseks ning ähvardas, et lõpetab igasuguse abi ja kõik investeeringud Ugandasse. Uganda saab iga aasta miljardid dollareid välisabi ning riiki võib oodata rahavoo kokkukuivamine nagu toimus üheksa aastat tagasi sarnase seaduseelnõu tõttu. 2014. aastal vastu võetud seaduse kehtivuse peatas tollal Uganda kohtusüsteem protseduurireeglite rikkumise tõttu.

USA välisministri Antony Blinkeni sõnul kaalutakse Uganda vastu ka viisapiiranguid. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell hoiatas, et Uganda uus seadus õõnestab riigi rahvusvahelisi suhteid. Samuti juhtis Borrell tähelepanu, et uus seadus on vastuolus ka Aafrika inimõiguste hartaga, mille raames lubasid riigid austada inimõigusi, mitte diskrimineerida inimesi ja keelustada julmad, ebainimlikud ja alandavad karistused. Briti valitsus teatas esmaspäeval, et Uganda uus seadus on nende jaoks ehmatav. Suurbritannia rõhutas, et on vastu surmanuhtlusele kui karistusliigile kõikidel juhtumitel.

Uganda inimõiguslase Clare Byarugaba sõnul legaliseeris Uganda president seadust allkirjastades riigi jõul toetud homofoobia ja transfoobia. Uganda inimõigusorganisatsioon Human Rights Awareness and Promotion Forum koos kümne eraisikuga esitasid Uganda põhiseaduskohtule kaebuse seaduse vastu.

78-aastane Uganda president Yoweri Museveni nimetas seadusele alla kirjutades homoseksualismi kõrvalekaldeks normaalsusest ja ärgitas Uganda seadusandjaid hakkama vastu imperialistlikule survele. Museveni saatis algselt märtsis vastu võetud seaduseelnõu esimesel korral parlamendile tagasi, paludes selle osasid sätteid leebemaks muuta, kuid tema põhimõtteline heakskiit ei olnud kahtluse all. Uganda konservatiivset ühiskonda on seksuaalvähemuste vastu ärgitanud ka evangeelsed kirikugrupid.

Uganda õigusandlust on mõjutanud ka Briti impeerium, mille osana võttis Uganda iseseisvudes üle brittide sodoomia vastu suunatud sätted Briti karistusõigustikust. Ühendkuningriik legaliseeris samasoolised seksuaalsuhted 1967. aastal aga selleks ajaks olid mitmed endised kolooniad juba iseseisvad ja jätkasid varasema õiguspraktikaga.

USA inimõigusorganisatsioon Freedom House tõi oma Uganda ülevaates esile, et kuigi riigis toimuvad regulaarselt valimised, siis on nende usaldusväärsus aja jooksul langenud. Samuti on riigis tugevalt piiratud nii poliitilisi õigusi kui ka kodanikuvabadusi. Praegune president Yoweri Museveni tuli esimest korda võimule 1986. aastal riigipöörde käigus.