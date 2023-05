Euroopa Liidu ravimituru reform võib kiirendada uute ravimite Eestisse jõudmist

Asjaosalised nendivad, et kuigi reform võib tõesti nügida ravimiettevõtteid tooma uusi ravimeid väikeriikide turgudele senisest kiiremini, ei lahenda see siiski ravimite kättesaadavuse juurpõhjust. Selleks on tõsiasi, et väikesel riigil nagu Eesti ei ole kõigi uudsete ravimite hüvitamiseks piisavalt raha. Jätkab Johannes Voltri.