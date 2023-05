Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsleriks saab Susan Lilleväli

Lilleväljal on ligi seitsmeaastane kogemus kaitsevaldkonnas ning praegu on ta lõpetamas õpinguid Ameerika Ühendriikides National Defence University's, kus keskendub strateegilisele juhtimisele, riikliku julgeolekustrateegia kujundamisele ja väljatöötamisele ning selle elluviimisega seotud ressursside haldamisele.

Asekantslerina asub Lillleväli tööle 12. juunil.

Enne asekantsleri ametikohale asumist juhtis Lilleväli kaitseministeeriumi strateegilist kommunikatsiooni. Tal on kommunikatsioonijuhtimise magistri- ning ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist.

Varem on Lilleväli töötanud ka sotsiaalministeeriumis ja seejärel kaitseministeeriumis ministri nõunikuna.

"Eestis tuleb meil vähemate inimestega ära teha rohkem ja efektiivsemalt kui paljudes teistes riikides, mis riigi julgeoleku tagamisel nõuab valmidust ja teadlikku tegutsemist nii riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, ettevõtjatelt kui ka üksikisikutelt. Meil on tugev kaitsetahe, mida peame hoidma ning pingutama järjest terviklikuma ühise valmidus nimel, sest see on oluline osa meie sõnumist vastasele," ütles Lilleväli.

"Susani taust ja varasem kogemus annavad mulle täie kindluse, et oleme keerulisel ajal leidnud tugeva juhi selle valdkonna eestvedamiseks," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.