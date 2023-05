2022. aastal oli Lätis varimajanduse osakaal 26,5 protsenti

Riias asuva majanduskõrgkooli Stockholm School of Economicsi (SSE) direktor Arnis Sauka ütles teisipäeval, et Lätis kahanes 2022. aastal varimajanduse osakaal 0,1 protsendipunkti. Mullu võrdus varimajanduse osakaal 26,5 protsendiga Läti SKP-st.

Lätis on varimajanduse osakaal alates 2016. aastast olnud tõusuteel. Erandiks on ainult 2019. aasta. 2016. aastal oli varimajanduse osakaal 20,7 protsenti SKP-st, 2020. aastal 25,5 protsenti ja 2021. aastal 26,6 protsenti. 2022. aastal siiski see vähenes 26,5 protsendini SKP-st, vahendas LSM.

2022. aastal vähenes varimajanduse osakaal Eestis ühe protsendipuntki võrra, 18 protsendini SKP-st. Leedus ulatus see 25,8 protsendini.

SSE uuringu tulemused näitavad, et Lätis ja Eestis oli 2022. aastal varimajanduse kõige tähtsamaks komponendiks ümbrikupalk. See moodustas 46,7 protsenti kogu Läti varimajandusest.

Ülekaalukalt kõige kõrgem oli varimajanduse tase Lätis ehitussektoris, kus selle osakaal ulatus koguni 34,5 protsendini.

SSE Riga on varimajanduse indeksit vaadelnud Balti riikides alates 2009. aastast. Varimajanduse indeksi koostamisel kombineeritakse hinnanguid valeandmete esitamise kohta ettevõtlustulu osas, registreerimata või varjatud töötajate ja ümbrikupalga maksmise kohta.