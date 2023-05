Hispaania inflatsioon aeglustus 2,9 protsendile

Hispaania inflatsioon aeglustus mais aastavõrdluses 2,9 protsendile. Hispaania inflatsioon jõudis peaaegu kahe aasta madalaimale tasemele ning analüütikud eeldavad, et hinnasurve leeveneb kogu euroalal.

Aprillis kasvas Hispaania tarbijahinnaindeks 3,8 protsenti. Reutersi küsitletud majandusteadlased eeldasid, et mais aeglustub inflatsioon 3,4 protsendile, vahendas Financial Times.

Hispaania valitsus tahab inflatsiooni aeglustumist siduda riigi energiapoliitikaga. See sõnum pole aga valijate seas vastukaja leidnud. Peaminister Pedro Sanchez teatas, et algselt detsembrisse planeeritud Hispaania parlamendivalimised tuuakse 23. juuli peale. Tema sotsialistlik erakond PSOE sai Hispaania kohalikel valimistel tugevalt lüüa.

Investorid siiski eeldavad, et eurotsooni inflatsioon võib aeglustuda oodatust kiiremini. Majandusteadlased siiski hoiatasid, et Hispaania hinnatõusu aeglustumise tempo ei pruugi euroalaga ühtida.

"Ma ei usu, et saame Hispaania andmetest välja lugeda laiemat euroala numbrit. Iseenesest on need viimased andmed head uudised," ütles uuringufirma Pantheon Macroeconomics ökonomist Claus Vistesen.

Reutersi küsitletud majandusteadlased eeldavad, et euroala inflatsioon peaks mais aeglustuma 6,3 protsendile. Euroala inflatsiooni andmed avalikustatakse neljapäeval. Euroopa Keskpank on viimase aasta jooksul tõstnud intressimäärasid. Nende sammude eesmärk on inflatsiooni naasmine kahe protsendi juurde. Intressitõus kergitab omakorda kodulaenuga seotud euribori.