Kolmapäeval on kohati tugev tuul, sooja on kuni 21 kraadi

Kolmapäeva öö on selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Mõnel pool võib olla udu. Puhub läänekaare tuul, mandril nõrgalt, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Termomeeter näitab 1 kuni 9 kraadi. Maapinnal võib langeda kohati aga ka paar kraadi alla nulli.

Hommik on laialdaselt selge. Virumaal on pisut pilvisem, kuid sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 12, Lääne-Eesti saartel rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku 10 kuni 13 kraadi.

Päeval tuleb taevasse taas veidi enam pilvi. Pärastlõunal liiguvad mandri põhjaosa kohalt kagu suunas ka hoovihmapilved. Tuul puhub edelast- ja läänest 6 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates loodesse ja nõrgeneb järk-järgult. Sooja on oodata 17 kuni 21 kraadi, rannikul kuni 14.

Juuni algus toob nii jahedust kui ka sadu. Neljapäeval on saartel ja mandri lõunaservas hoovihm ning äikesevõimalus. Reedel sajab mitmel pool üle Eesti. Laupäev möödub olulise sajuta, kuid pühapäeval on taas hoovihmavõimalus. Õhutemperatuur jääb päevasel ajal vahemikku 9 kuni 16, öisel ajal 0 kuni 6 kraadi ning maapinnal on oodata ka miinuskraade.