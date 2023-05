Saksamaa hinnangul võib Ukraina Vene territooriumi enese kaitseks rünnata

Oluline kolmapäeval, 31. mail kell 16.46:

- Saksamaa hinnangul võib Ukraina Vene territooriumi rünnata;

- Kirby: USA ei toeta Ukraina rünnakuid Vene territooriumile;

- Venemaa laskis õhku Ukraina piiril asuva tee;

- Gladkov: Ukraina piiril asuvat Belgorodi tabasid taas rünnakud;

- Blinken: USA teeb kolmapäeval teatavaks uued piirangud Venemaa suhtes;

- Ukraina saab NATO ühe moodsaima jalaväe lahingumasina;

- Politico: Wagner kasutab uute võitlejate värbamiseks Twitterit ja Facebooki;

Saksamaa hinnangul võib Ukraina Vene territooriumi rünnata

Saksa valitsuse esindaja Steffen Hebestreit ütles Deutche Welle ajakirjaniku küsimusele vastates, et rahvusvahelise õiguse kohaselt võib Ukraina enesekaitseks rünnata Vene territooriumi. Samas ei toeta Saksa valitsus selliste rünnakute tegemisel Saksa päritolu relvastuse kasutamist.

Saksa kantsler Olaf Scholz suhtles teisipäeval telefoni teel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Ka Briti välisminister James Cleverly ütles teisipäeval, et Ukrainal on õigus kasutada enesekaitseks sõjalist jõudu ka väljaspoole enda riigipiire. "Legitiimsed sõjalised sihtmärgid väljaspoole enda riigipiire on osa Ukraina riigikaitsest. Me peaksime seda tunnistama," ütles Cleverly.

Kirby: USA ei toeta Ukraina rünnakuid Vene territooriumile

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles CNN-le, et USA on selgelt öelnud Ukrainale, et nad ei toeta Ukraina rünnakuid Vene Föderatsiooni territooriumile. Kirby kinnitas, et USA jätkab Ukraina abistamiseks riigi territooriumi kaitsel Ukraina enda pinnal. Kirby sõnul ei taha Ameerika Ühendriigid näha sõja eskaleerumist väljaspoole seda vägivalda, mida Ukraina inimesed on pidanud kannatama, vahendas CNN.

Venemaa laskis õhku Ukraina piiril asuva tee

Ukraina piirivalve teatel õhkis Venemaa Ukraina ja Valgevene piiride kohtumise kohas Venemaale suunduva tee. Ukraina piirivalve kinnitas Ukrainska Pravdale, et plahvatus toimus enne 30. maid.

Venemaa väitel hävitasid nad viimase Ukraina sõjalaeva

Vene kaitseministeerium teatas, et uputasid 29. mail täppisrünnakuga viimase Ukraina sõjalaeva Odessas. Venemaa väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada, vahendas TASS. Ukraina kinnitas esmaspäeval, et Odessa sadamas toimus peale õhurünnakut põleng.

Gladkov: Ukraina piiril asuvat Belgorodi tabasid taas rünnakud

Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkovi teatas, et oblastis asuv Šebekino linn sattus taas rünnaku alla.

"Šebekino pommitamine. Esialgsetel andmetel on üks kannatanu. Elumajad on saanud kannatada, sõidukid põlevad," teatas Gladkov.

Lõuna-Venemaal asuva Krasnodari krai kuberner Veniamin Kondratjev teatas kolmapäeva hommikul, et piirkonnas põleb naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Sõjas hävinud sild üle Siverski Donetsi jõe Bohorodõšne külas, Donetski oblastis Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG PETRASYUK

Blinken: USA teeb kolmapäeval teatavaks uued piirangud Venemaa suhtes

USA teeb kolmapäeval teatavaks uued piirangud Venemaa suhtes, samuti meetmed Moskva desinformatsiooni vastu, ütles teisipäeval Ühendriikide välisminister Antony Blinken.

"Homme teatame uutest meetmetest ekspordikontrolli valdkonnas tehnoloogia suhtes, mida on leitud Iraani droonidest, samuti meetmetest võitluses Vene desinformatsiooniga ja inimõiguste kaitsjate kaitsmiseks internetis," ütles Blinken.

Blinken võtab kolmapäeval osa NATO välisministrite mitteametlikust kohtumisest Norra pealinnas Oslos.

Venemaa võimud väitsid, et rünnakus Luhanskile hukkus vähemalt viis inimest

Ukrainale kuuluvas Luhanski oblastis hukkus öises pommirünnakus vähemalt viis inimest ja 19 sai haavata, väitsid okupatsioonivõimu ametiisikud. Vene võimud süüdistasid rünnakus Ukraina armeed.

"Ukraina relvastatud rühmituste rünnakus Karpatõ külale hukkus viis ja sai haavata 19 inimest. Esialgse teabe kohaselt korraldasid selle süsteemid HIMARS," teatasid Venemaa julgeolekuametnikud Luhanski oblastis Telegrami vahendusel.

Luhanskist 35 kilomeetri kaugusel läänes asuvas Karpatõs sai kannatada linnufarm ja töötajate ajutised majutuskohad, lisasid võimud. Venelased ei täpsustanud, kas hukkunud ja haavatud olid tsiviilisikud või sõjaväelased, kuid varem teatasid nad neljast surma saanud töötajast.

Vene armee okupeerib valdavat osa Luhanski oblastist ning see on üks neljast Ukraina piirkonnast, mille Moskva enda väitel mullu septembris annekteeris.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Michael Brochstein

Ukraina saab NATO ühe moodsaima jalaväe lahingumasina

Ukrainat hakkab kaitsma üks moodsamaid jalaväe lahingumasinaid CV-90, vahendas portaal Unian kaitseministeeriumi kolmapäevast teadet.

Teate kohaselt saavad Ukraina relvajõud endale jalaväe lahingumasina CV-90 Rootsist.

"See on järjekordne võimas abi Rootsi partneritelt. Need soomukid on kasutuses mitmes NATO liikmesriigis," seisis teates.

Ministeerium teatas ka, et Ukraina meeskondi juba koolitatakse nende lahingumasinatega tegutsemiseks.

Rootsi annab Ukrainale umbes 50 lahingumasinat CV-90. Selle soomuskere ja torn on valmistatud valtsitud terassoomuse plaatidest.

Unian kirjutas varem, et president Volodõmõr Zelenskõi soovib Ukrainas avada Bradley tootmiseks tehase. Eelkõige soovib Zelenski käivitada Ukrainas ettevõtte remondi- ja tootmistehased. Ta on selleks kohtunud juba ettevõtte juhtkonnaga. Esialgu on teada, et lepiti kokku BAE Systemsi kontori avamises Ukrainas.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval Sumõ oblastis asuvat kuut asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Politico: Wagner kasutab uute võitlejate värbamiseks Twitterit ja Facebooki

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Kremli rahastatud palgasõdurite grupeering Wagner kasutab sotsiaalmeediat, et värvata juurde droonioperaatoreid, meedikuid. Wagner paneb oma töökuluutused üles ka Twitterisse ja Facebooki. Politico andmetel on Wagner pakkunud palgaks umbes 3190 dollarit kuus. Pole siiski võimalik kindlaks teha, kui edukad need reklaamid on olnud.

Politico allikate teatel on kuulutustes üleval olevad telefoninumbrid seotud Wagneri või Venemaa luureteenistustega.

Prantsusmaa digiminister Jean-Noel Barrot ähvardas 29. mail Twitteri EL-is keelustada, kui platvorm ei hakka järgima augusti lõpus jõustuvat Euroopa digiteenuste seadust.

"Desinformatsioon on üks tõsisemaid ohte meie demokraatiale. Kui Twitter meie reegleid ei järgi, keelatakse see EL-is ära," ütles Jean-Noel Barrot.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 207910 (võrdlus eelmise päevaga + 470);

- tankid 3802 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 7472 (+3);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 298 (+0);

- suurtükisüsteemid 3460 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 575 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 333 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3124 (+32);

- tiibraketid 1107 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6230 (+11);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 454 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.