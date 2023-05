Põhja-Korea katse esimest luuresatelliiti orbiidile saata ebaõnnestus

"Uus satelliidi kanderakett Cheollma-1 kukkus Korea Läänemerre (Kollasesse merre), kuna kaotas hoo teise astme mootori ebanormaalse käivitumise tõttu pärast esimese astme eraldumist normaalsel lennul," edastas Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA.

Rakett startis Põhja-Korea loodeosast Tongchang-ri piirkonnast, kus asub riigi peamine kosmosekeskus.

Lõuna-Korea sõjaväe teatel oli raketil "ebanormaalne lend" enne allakukkumist.

Jaapani valitsuse sekretär Hirokazu Matsuno ütles ajakirjanikele, et ükski objekt ilmselt kosmosesse ei jõudnud.

Jaapani võimude kinnitusel oli Pyongyang neid juba varem teavitanud, et satelliidistart võib toimuda juba sel nädalal.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un inspekteeris eelmisel nädalal riigi esimest sõjaväe luuresatelliiti ja andis heakskiidu selle tulevasele tegevusplaanile.

Jaapan teatas, et Põhja-Korea ballistilise raketi start rikub ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone

"Ballistilise raketi start nagu see, rikub asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, Jaapan protestib kindlalt Põhja-Korea vastu ja mõistab jõuliselt hukka selle stardi," ütles Matsuno.

Kuna kaugmaa- ja kanderaketid kasutavad samasugust tehnoloogiat, annab satelliidi orbiidile toimetamise võimekuse arendamine Pyongyangile võimaluse varjatult katsetada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega keelatud mandritevahelisi ballistilisi rakette.

"Me ei saa tolereerida sellist starti, olenemata sellest, kas see on satelliit või midagi muud, kuna see rikub ÜRO resolutsioone," ütles Jaapani kaitseminister Yasukazu Hamada ajakirjanikele.