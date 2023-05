Lauri Lugna asub tööle Utilitases

Senine juhatuse liige, 26 aastat Utilitases töötanud Aulis Meitus otsustas aja maha võtta ja ametist lahkuda, teatas ettevõte.

Lugna on varem töötanud tippjuhina riigisektoris, muu hulgas olnud siseministeeriumi kantsler, lisaks töötas ta peadirektori asetäitjana maanteeametis ja juhatuse esimehena Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses.

AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti juhatused jätkavad kolmeliikmelisena: juhatuse esimees on Robert Kitt ning juhatuse liikmed Janek Trumsi ja Lauri Lugna.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte ning suurim tuuleenergia tootja Lätis.