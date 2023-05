EL-is tekitab muret Poola plaan piirata ligipääsu avalikele ametitele

Euroopa Liidul on "eriline mure" seoses komisjoniga, millel oleks voli keelata kodanikel avalikus teenistuses olemise, ütles teisipäeval õigusvolinik Didier Reynders.

Brüssel on mures, et komisjoni võidakse kasutada sõltumatute kohtunike vastu ja Euroopa Komisjon "ei kõhkle võtmast vajadusel meetmeid", lisas Reynders.

USA välisministeerium teatas eraldi avalduses, et on "mures seoses Poola valitsuse poolt vastu võetud uue seadusega, mida võidakse väärkasutada sekkumaks Poola vabadesse ja õiglastesse valimistesse".

Ministeeriumi teatel jagab see "paljude vaatlejate avaldatud muret, et seadust, millega luuakse komisjon uurimaks Vene mõju, võidakse kasutada blokeerimaks opositsioonipoliitikute kandideerimine ilma nõuetekohase menetluseta".

Poola president Andrzej Duda allkirjastas vastuolulise seaduse esmaspäeval.

"Ma arvan, et see ei tule kellelegi üllatusena, et Venemaa ja selle valitsus on püüdnud teisi riike endast sõltuvaks muuta," ütles Duda.

Opositsioon nimetas loodavat komisjoni "põhiseadusevastaseks" ja "stalinistlikuks".

Komisjoni üheksa liiget, kelle nimetab ametisse alamkoda, otsustavad, kas isikud, keda see uurib, on aastatel 2007–2022 Venemaa mõjuvõimule allunud. Ühtlasi määratakse karistused. Komisjoni esimehe valib peaminister Mateusz Morawiecki.

Valitsus ei ole ette näinud apellatsioonimenetlust süüdi mõistetud isikutele, kellele võidakse muu hulgas määrata kümneaastane keeld töötada riigi rahanduse ja salastatud teabega seotud avalikel ametikohtadel.