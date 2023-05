Hipiaja kurjategija endine järgija võib saada tingimisi vabaks

1969. aastal, vaid viie nädala jooksul, sooritasid Mansoni järgijad kokku üheksa mõrva, millest kõige rohkem pälvis meedias tähelepanu režissöör Roman Polanski tollase abikaasa Sharon Tate'i tapmine. Mansoni järgijate seas oli ka tollal 19-aastane Van Houten.

Alates 2016. aastast on Van Houtenit soovitatud tingimisi vabastada viis korda, kuid California kuberner Gavin Newsom on need otsused blokeerinud. Nüüd otsustas California apellatsioonikohus tühistada Newsomi varasema otsuse, vahendas The Times.

California peaprokurör Rob Bonta võib aga paluda, et osariigi ülemkohus blokeeriks Van Houteni tingimisi vabastamise.

Manson kogus 1960. aastate hipiajastu tipul enda ümber seltskonna noori inimesi, keda ta oma filosoofiliste vaadetega tutvustas ning neid aja jooksul erinevatele kuritegudele ässitas.

Mansonist kujunes lõpuks USA popkultuuris vägivalla ja kurjuse sümbol. Manson suri 2017. aastal, ta oli siis 83-aastane.