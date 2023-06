Vangistatud venelane pani Itaaliast plehku ja USA sai vastu näppe

Itaalia võimud vahistasid USA palvel Ussi eelmise aasta sügisel. USA võimud süüdistasid Ussi Ameerika sõjatehnoloogia ebaseaduslikus eksportimises Venemaale. USA hoiatas , et Uss võib Itaaliast põgeneda ja nõudis tema väljaandmist, vahendas The Wall Street Journal.

Itaalia politsei vahistas Ussi 17. oktoobril. Võimud viisid ta Milano eeslinnas asuvasse vanglasse. 25. novembril paigutati ta koduaresti. USA võimud juhtisid siis tähelepanu, et viimase kolme aasta jooksul on Itaalias koduarestist põgenenud kuus inimest, keda plaaniti USA-le välja anda.

Ameeriklaste rahustamiseks teatas Itaalia justiitsministeerium, et Uss peab kandma elektroonilist jalavõru. Koduaresti saamiseks peab Itaalias süüdistavatel olema kodu, kus nad saavad viibida. Uss omas Itaalias kinnisvara ja Milano kohus leidis seetõttu, et ta ei plaani põgeneda. Uss sai koduarestis kasutada mobiiltelefoni, käia internetis ja võtta vastu külalisi. Itaalia luureagentuurid ei võtnud Ussi jälgimise alla, kuna see oleks tähendanud ebaseaduslikku sekkumist kohtumenetlusse.

Milano kohus kiitis märtsis USA väljaandmistaotluse heaks. 22. märtsil pani Uss Itaaliast plehku. Põgenemisel tegi ta koostööd Serbia kuritegeliku grupeeringuga. Serbiast lendas Uss edasi Moskvasse.

USA saatkond Roomas teatas, et on pettunud, et Uss suutis põgeneda. Itaalia suutmatus Ussi põgenemist ära hoida tekitas kahtlusi võimaliku kokkumängu osas. Itaalia kohtusüsteem on ülekoormatud ja vangistamist peetakse seal viimaseks abinõuks.

Itaalia justiitsminister ütles, et tal polnud volitusi Ussi tagasi vanglasse saata. Ta algatas distsiplinaarmenetluse kolme Milano kohtuniku vastu, kes määrasid Ussi koduaresti. Kohtunike ametiühing nimetas seda sammu vastuvõetamatuks ja ähvardas alustada streiki.

"Kolm kohtunikku tõenäoliselt karistada ei saa. Nad tegid otsustamisel vea, kuid seal polnud ilmselget viga seaduse rakendamisel," ütles asjaga kursis inimene.

Uss oleks praegu olnud kõige mõjukamate sidemetega venelane, kes viibib lääneriikide vahi all. Tema isa on Aleksandr Uss, kes oli naftarikka piirkonna Krasnojarski krai kuberner. USA oleks võinud proovida Ussi vahetada Venemaal vangistatud ameeriklasest ajakirjaniku Evan Gershkovichi vastu, vahendas The Wall Street Journal.

Aleksandr Uss on teinud koostööd naftahiiglase Rosneft juhi Igor Setšiniga, kes on Venemaa üks mõjukamaid oligarhe.

Aleksandr Uss tänas Putinit poja naasmise eest. "Erilised tänusõnad lähevad meie presidendile. Ta pole lihtsalt meie riigipea, ta on suure südamega mees," väitis vanem Uss.