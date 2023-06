Erafirmad müüvad venemaalastele Kõrgõzstani kodakondsust

Venemaal on suur nõudlus välisviisade ja passide järele. Venemaal tegutseb nüüd üha rohkem erafirmasid, mis pakuvad oma Vene klientidele Kõrgõzstani kodakondsuse hankimise teenuseid. Kõnealused ettevõtted tegutsevad advokaadibüroodena, vahendas Rferl.

Kõrgõzstan on säilitanud Moskvaga head suhted. Firmad väidavad, et Kõrgõzstani kodakondsus avab venemaalastele ukse Euroopasse. Nad saavad läänes reisida, õppida ja elada.

Firmad nõuavad oma teenuste eest 1500-14 000 dollarit. Hind sõltub sellest, kas klient tahab saada nõu või kõikehõlmavat teenust. Täielik teenus hõlmab paberimajanduse vormistamist ja kliendi kokkuviimist Kõrgõzstani ametnikega. Kõrgõzstani kodakondsuse saamise protsess võib kesta kolm kuni 18 kuud, kiirmenetluse eest nõuavad firmad lisaraha.

"Keskmiselt küsime sellise teenuse eest 12 000 dollarit," ütles üks ettevõtja Rferl-ile.

Kõrgõzstan ei tunnusta ametlikult topeltkodakondsust. Venemaa firma töötaja aga ütles, et ettevõtte kasutab Kõrgõzstani kodakondsuse hankimiseks ära seaduses olevaid lünkasid.

"Endiste Nõukogude riikide kodanikud, need, kes sündisid enne NSVL-i lagunemist, võivad saada Kõrgõzstani kodakondsuse lihtsustatud korras. Vene kodakondsusest ilma ei jää. Pakume oma teenusele garantiid. Meil on kontaktid Kõrgõzstani siseministeeriumis," ütles töötaja.

Varem oli venemaalaste peamine sihtkoht Türgi. Ankara on aga raskendanud venelastele elamislubade andmist. "Nüüd on Kõrgõzstan mugav riik, et lühikese aja jooksul hankida kodakondsus," ütles firma töötaja.