Maikuu toidupoes: hinnad liiguvad jätkuvalt tõusukursil

Suhkur on olnud pikka aega üks kiiremini kasvanud hinnaga kaupu toidupoodides. Selle kilohind tõusis mais küll vaid ühe sendi võrra, kuid oli aastatagusega võrreldes siiski ligi kaks korda kallim - 0,76 eurot mullu ja 1,45 eurot tänavu mais, selgub konjunktuuriinstituudi hinnainfost.

Aastaga on 46 protsenti kallinenud ka nisujahu, mille kilohinnale lisandus ka viimase kuuga viis senti.

Ka leib ja sai on ümmarguselt 40 protsendi võrra kallinenud, kuid saia hind langes mais võrreldes aprilliga kuue sendi võrra. Kaerahelveste hind tõusis aastaga 23 protsenti.

Eelmise aasta maiga võrreldes on kallinenud kõik konjunktuuriinstituudi vaatluse all olevate lihatoodete hinnad. Suurima kasvu tegi kodune hakkliha, mis maksis 36 protsenti mullusest enam, järgnes kondita veiseliha 32-protsendilise hinnakasvuga.

Veidi alla 30 protsenti kallines ka nii kohalik kui importbroiler ning viinerikilo ja searibi maksid üle viiendiku võrra rohkem.

Kõige vähem tõusis aastaga kondita sealiha hind: mullu mais sai selle kätte 7,3 euroga kilo eest, tänavu samal ajal 7,58 euroga.

Aprilliga võrreldes olid mitu lihatoodet odavnenud, kuid seda siiski tagasihoidlikult. Kondita veiseliha kilohind odavnes 33 sendi võrra, seakarbonaad 14 sendi võrra ja kondita sealiha läks 24 senti soodsamaks. Ülejäänud lihatooted olid mais kallimad kui aprillis. Suurim kuine tõusja oli viiner, mille kilo kallines 20 senti.

Kalade hind on kuust kuuse väga kõikuv, kuid mais oli see kõikumine nii mõnegi kala puhul tarbijale soodne. Jahutatud lõhe ja lõhefilee maksid mais vastavalt 14,96 ja 22,84 eurot kilo, samas kui möödunud aasta mais tuli jahutatud lõhe eest välja käia 16,7 eurot ja lõhefilee eest 26,48 eurot.

Ehkki jahutatud ahvena hind kasvas aastaga 23 protsenti ja jõudis 9,61 euroni kilost, toimus ka selle hinnas kuuvõrdluses 58-sendine langus.

Nii nagu aprillis, oli ka mais suurim kallineja jahutatud kohafilee, mis maksis 29,69 eurot ehk 57 protsenti aastatagusest rohkem. Sama palju maksis kohafilee kilo ka aprillis.

Piimatoodete hind on eelmise aasta kevadega võrreldes jätkuvalt märksa kallim, samas näitab aprilli ja mai võrdlus, et hinnakasvutempo on osa toodete puhul raugenud.

Nii harilik kilepiim kui ka hapukoor maksid mais 34 protsenti rohkem kui mullu, keefir oli veerandi võrra kallim, kohvikoor maksis 32 protsenti ja kodujuust 17 protsenti rohkem. Siiski jäi keefiri hind samasuguseks nagu aprillis, piima hind vähenes kuuga ühe sendi võrra ja hapukoore hind tuli viis senti allapoole.

Varasematel kuudel kõrgustesse tüürinud võikilo sai mais samuti varasemast soodsamalt kätte. Ehkki aastavõrdluses oli väikepakis müüdava või hind 14 protsenti kallim, siis pärast aprilli vähenes võikilo maksumus 25 sendi võrra.

Veidi odavnes kuuga ka kohalik juust. Selle kilo oli mais 12 senti odavam kui aprillis, kuid võrreldes eelmise aasta maiga oli see siiski 17 protsenti kallim.

Munade puhul on aastane hinnakasv samuti veidi aeglasem kui veel kuu eest. Kui importmunad kallinesid 19 protsenti, siis kohalikud munad kümne protsendi ringis. Samas oli aprilliga võrreldes kohalik muna mais kaks senti kallim ja importmunad isegi odavnesid mõne sendi.

Kui aprillis tegi mugulsibula hinnakasv kõigist teistest toidukaupadest suurima hüppe, kallinedes 168 protsendi võrra, siis mais oli sibul 163-protsendiga samuti suurim tõusja. Kui möödunud aasta mais oli selle kilohind 61 senti, siis nüüd maksab see täpselt ühe euro võrra rohkem. Viimase kuuga lisandus sibula kilohinnale kolm senti.

Hinnahüppe tegi ka porgand, eriti just lahtiselt müüdav porgand, mille 119-protsendiline hinnatõus tähendas, et mulluse 42 sendi asemel tuli kilogrammi eest välja käia 92 senti.

Importtomat maksis 33 protsenti rohkem, kuid kodumaine tomat ja peakapsas 28 protsenti rohkem, kurgi hind erines aga suuresti sõltuvalt pikkusest: kui lühike importkurk kallines aastaga veerandi võrra, siis pika importkurgi hind kahanes umbkaudu samas mahus. Võrreldes aprilliga olid aga mõlemat sorti kurgid tunduvalt soodsamad: pika kurgi sai kätte lausa 1,39 eurot odavama kilohinnaga ja lühikese kurgi kilohind odavnes 1,26 euro võrra.

Kartul on üks erandlikke kaupu, mille hind ei ole aasta vältel eriti muutunud. Eelmise aasta mais maksis selle kilo 96 senti, tänavu aprillis 94 ja mais 95 senti.

Importõuna kilo kallines aastaga 35 protsenti ja kuuga 13 protsenti.