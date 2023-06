Kanada paneb hoiatusteksti ka üksikutele sigarettidele

Kanada hakkab tulevikus tubakatootjatelt nõudma, et suitsetamise ohust rääkiv tekst oleks prinditud peale pakendi ka igale üksikule sigaretile. Ükski suitsetaja ei saaks sel juhul hoiatusteksti lugemist suitsetades vältida. Kanada oleks seega esimene riik maailmas, mis tubakatoodete müügi puhul seda nõuab.

Kanada valitsuse teatel on uued reeglid osa Kanada valitsuse jõupingutustest aidata suitsetajatel suitsetamisest loobuda. Samuti tahetakse kaitsta noori nikotiin sõltuvuse vastu. Täiendav hoiatustekst peaks vähendama ka tubakatoodete atraktiivsust.

Kanada valitsuse väitel aitavad uued nõuded täita Kanada tubakastrateegiat, mille raames tahetakse 2035. aastaks tubakatoodete tarbimist märgatavalt vähendada. Uued reeglid jõustuvad 2023. aasta 1. augustist ning need hakkavad eri sigaretiliikidele Kanada turul etapiti kehtima.

Lisaks hakkab Kanada sigaretitootjatelt nõudma suitsupaki peal oleva info uuendamist. Samuti hakatakse hoiatustekste regulaarselt roteerima ning suitsetamise ohust rääkiv hoiatustekst lisatakse ka teiste tubakatoodete pakenditele.

Kanada nõudis juba aastal 2000, et riigis müüdavate tubakatoodete pakenditel oleks pildi kujul suitsemise ohust rääkiv teade. Praegused Kanada nõuded sigarettidele on kehtinud alates 2011. aastast ning ülejäänud nõuded tubakatoodetele on pärit aastast 2000.

USA uudistekanal CNN jagas Twitteris ka võimalikku visuaalselt lahendust ohutusteksti kuvamiseks sigarettide peal.

Canada has announced that it will require health warnings to be printed directly on every individual cigarette – the first country in the world to do so https://t.co/OzsMBSZmqT