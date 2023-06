President Karis viis hukkunud Ukraina laste mälestuseks Sipsiku nuku

President Karis avas Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska korraldatud rahvusvahelise lastepäeva virtuaalse foorumi, mille juhtlauseks on "Pere igale lapsele".

"Juba 15 kuud määrab Ukraina laste igapäevaelu Venemaa koletu agressioon. Lugematud õhurünnakud on purustanud koole ja lasteaedu ja võtnud sadade laste elu ja sadade tuhandete tuleviku. Kõik sõjad röövivad lastelt tuleviku ja on seega alati laste vastu. Rahvusvaheline laste päev võiks olla kõikjal ilmas rõõmus pidupäev muusika ja mängudega, paraku võtab sõda Ukrainas peomeeleolu," märkis president Karis.

President Karis rõhutas, et peaksime tegema kõik, et tuua tagasi lapsed, kes on Ukrainast küüditatud või eraldatud peredest ning viitas Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee seisukohale, et Ukraina laste küüditamisel on genotsiidi tunnused.

"ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgi tuleb tagada kaitse ja hoolitsus neile lastele, kelle elu mõjutab sõjaline konflikt. Lapsel peab olema õigus olla laps, samuti õigus puhata, mängida ja teha muid meelepäraseid tegevusi," rõhutas president Karis.

Eesti president mainis, et Eestis käib praegu lasteaias või koolis ligi kümme tuhat Ukraina last ning kirjeldas möödunud aastal Butšast Tallinna jõudnud Maša saatust. Ta lisas, et Eestis on tal turvaline, kuid sellegipoolest vaevavad teda paanikahäired ning ta tunneb puudust oma isast.

"Maša sõnul lõppes tema lapsepõlv päeval, mil algas sõda. Ning põgenike jaoks on kõige raskem teadmine, et nad ei saa kunagi tagasi sellist elu, mis oli neil enne sõda. Maša on Eestis õnnelik, kuid ometi ta tunneb, et tal pole selleks õigus, kui nii paljud lapsed Ukrainas kannatavad," märkis president Karis lastepäeva foorumi sõnavõtus.