ERR Kiievis: inimesed hukkusid, sest ei pääsenud varjendisse

Varahommikul õige pea pärast õhuhäire algust toimus Kiievi kirdeosas kliiniku nr. 3 ees plahvatus. Sinna ei kukkunud rakett, vaid õhutõrje alla tulistatud raketi tükid ja sellest hoolimata oli tulemus traagiline.

"Väga tugev plahvatus oli. Ärkasin selle peale üles, panin kiiresti riidesse ja jooksin välja. Aga kõik oli juba juhtunud, ei jõudnud varjendini, ei jõudnud," rääkis Pavel.

Need, kes jõudsid varjendini, ei pääsenud sinna sisse, kuna valvur, kes väidetavalt oli purjus, ei avanud ust. Ja inimestele kukkusid rusud varjendi ees pähe.

"Seal on hea pommivarjend. Ja inimesed seisid siin ja jäid löögi alla. Teate, see inimene, kes ei avanud ust ja polikliiniku juhid, nad peavad saama karistada. Räägitakse, et ta oli purjus. Kas see on mingi õigustus või? Ei!" lausus Jekaterina.

Hukkus kolm inimest. Kaks neist olid ema ja laps. Paljud said vigastada.

"See oli õudne, sest sa jooksid siia, et saada kaitset. See pidi olema sulle kaitseks, lootuses, et sa jääd ellu. Ja sa saad aru, et mitte kusagil pole varjendit. Teoreetiliselt oled sa lageda peal. Tunne on segane. Hirm ja meeleheide," ütles Svetlana.

Kiievi ajaloolisse Moskva väravasse on üles pandud kõigi selles sõjas hukkunud Ukraina laste pildid. Neljapäeval külastas seda ka Eesti president Alar Karis.

"Mul on kolm last ja viis lapselast. Ka täna öösel hukkus Kiievis üks laps. Need arvud pidevalt kasvavad. See peab lõppema," ütles Karis.