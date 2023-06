Tamme asemel asub keskkonnakomisjoni juhtima Izmailova

Tamme suhtes käib kaks väärteomenetlust seoses raietega Käsmu külas. Äripäev kirjutas täna, et Tamme ähvardab ka keskkonnaameti haldusmenetlus Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndisse paigaldatud ujuvsauna tõttu. Erakonna Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Marek Reinaas ütles, et Tammel on vaja enda asjad korda saada ning Izmailova näol on olemas erakonna kliimaprogrammi autor, kes on ka keskkonnateemadele suurepärane eestvedaja. Tarmo Tamm ise nimetas Madis Hindrele antud intervjuus keskkonnaameti menetlusi arusaamatuseks, keskkonnakomisjoni juhi kohalt taandumist aga suuresti enda otsuseks.