WSJ: lääne firmad vähendavad sõltuvust Hiinast ja hajutavad tootmist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et lääneriikide firmad vähendavad sõltuvust Hiina tarneahelatest ja mitmekesistavad oma ärihuve teistes Aasia riikides.

USA tehnoloogiahiiglane Apple laieneb kiiresti Vietnamis ja Indias. Jalanõude firma Crocs suurendab tootmist Indoneesias ja alustab äritegevust ka Indias. Meelelahutusseadmete tootja Universal Eelectronics plaanib sulgeda ühe oma kahest Hiina tehasest ja avada uue tootmisüksuse Vietnamis, vahendas The Wall Street Journal.

Siiski jätkavad lääneriikide firmad äritegevust ka Hiinas. Vietnamis on ärisõbralik keskkond, kuid seal pole piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu. Indias on palju oskustöölisi, kuid seal on kehv taristu. Mehhiko asub USA turule lähedal, kuid asub Hiina tarnijatest kaugel.

Tootmise mitmekesistamine peegeldab uut karmi reaalsust. Maailm on nüüd palju keerulisem koht äri tegemiseks kui kümme aastat tagasi, hindas The Wall Street Journal.

Tootmise ümberkolimine läheb firmadele maksma palju raha. Ettevõtjad peavad otsima uue riigi, koolitama välja uusi töötajaid ja arendama suhteid kohalike võimudega. Sellegipoolest tahavad ettevõtted oma äritegevust mitmekesistada.

Hiinas läheb tööjõud kallimaks, 2018. aastal puhkes Washingtoni ja Pekingi vahel kaubandussõda. Viimaste aastate jooksul on ebakindlus kasvanud veelgi. Pandeemia tõttu tekkisid tarnehäired, 2022. aastal alustas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

"Kõik on korras, kuni kõik pole enam korras. Ma arvan, et see on paranoia, mis meie tegevust tõukab," ütles mööblifirma Lovesac juht Shawn Nelson.

Crocs otsustas tootmist hajutada pandeemia tõttu. 2021. aastal sai firma 70 protsenti oma toodangust Vietnamist. 2021. aasta suvel kehtestas Vietnam aga karmid koroonapiirangud. Crocs pidi seetõttu tootmist laiendama Bosnia ja Hertsegoviinas ning Indoneesias. Ettevõte plaanib rajada uue tehase ka Indiasse.