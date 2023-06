Zelenski: mõistame, et me ei saa NATO riike sõtta tõmmata

NATO-liikmesuse saamiseni soovib Ukraina presidendi sõnul julgeolekugarantiisid.

Zelenski lükkas pressikonverentsil president Alar Karisega ümber mõningate analüütikute versiooni, nagu näitaks Kiievi nõustumine julgeolekugarantiidega Vilniuse tippkohtumise eel Ukraina leppimist NATO-st väljajäämisega.

"Me saame asjast aru. Ja me saame aru, et mitte ühtki NATO riiki me sõtta tõmmata ei saa. Ja me saame sellest tulenevalt aru, et meist ei saa NATO liiget, kuni see sõda käib. Mitte sellepärast, et me ei tahaks, vaid sellepärast, et me ei saa," rääkis Zelenski.

"Aga täna, kui me räägime julgeolekugarantiidest Ukrainale, siis me räägime sanktsioonidest, finantsgarantiidest, relvadest ja nii edasi. See kõik, mis on olemas, ei ole dokumentides, see on "sularahas". Kui me tahame seda kõike dokumentidesse või paberile panna, siis peab seal olema kõik täpselt ära näidatud ja konkreetsete tegudega toetatud, et oleks kindel, et see julgeolekugarantii toimib. Selline julgeolekugaranti oleks nii kauaks, kuni Ukraina on saanud peamise julgeolekugarantii, milleks on NATO liikmesus," selgitas Zelenski.

Eesti president Alar Karis saabus reedel Kiievisse visiidile, kus kohtus Zelenskiga.