FT: CIA juht tegi mais salajase visiidi Hiinasse

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht William Burns tegi eelmisel kuul salajase visiidi Hiinasse. Valge Maja muretseb Washingtoni ja Pekingi vaheliste suhete halvenemise pärast.

Burns sõitis Hiinasse ametnikega suhtlema, ütlesid viis asjaga kursis inimest.

Valge Maja ja CIA keeldusid vastamast lehe kommentaaritaotlustele. Üks USA ametnik ütles, et Burns kohtus reisi ajal Hiina luureametnikega, vahendas Financial Times.

"Eelmisel kuul sõitis Burns Pekingisse, kus ta kohtus Hiina kolleegidega ja rõhutas avatud sideliinide säilitamise tähtsust," ütles ametnik.

Aprillis kohtus USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan Viinis Hiina kõrgeima välispoliitika ametnikuga. Valge Maja teatas kohtumisest alles siis, kui see oli läbi saanud.

President Joe Biden on varem samuti käskinud CIA juhil läbi viia delikaatseid missioone. Burns sõitis 2021. aasta novembris Moskvasse, et hoiatada Venemaa ametnikke Ukrainasse tungimise eest.

Endine Valge Maja ametnik Paul Haenle ütles, et Burnsi saatmise eeliseks on see, et teda austavad nii vabariiklased kui ka demokraadid. Samuti tunnevad teda hästi Hiina ametnikud.

"CIA direktoritel on pikk salajase diplomaatia ajamise ajalugu. Nad saavad reisida täielikus saladuses, neil on aja jooksul loodud kontaktid teiste luureteenistustega," ütles endine CIA Hiina ekspert Dennis Wilder.