Indias sai rongiõnnetuses surma 233 inimest

Ohvrite arvust teatas osariigi valitsuse peasekretär Pradeep Jena sotsiaalmeediakanalis Twitter. Ta lisas, et Odisha Balasore linnaosas asuvale õnnetuspaigale kutsuti üle 200 kiirabi ja mobiliseeriti 100 täiendavat arsti lisaks seal juba viibinud 80 arstile.

Kokkupõrge leidis aset reedel umbes kell 19.00 kohaliku aja järgi, kui Bangalorest Lääne-Bengalisse Howrah'sse sõitnud Howrah Superfast Express põrkas kokku Kolkatast Chennaisse sõitva Coromandel Expressiga.

Ametivõimud on esitanud vastuolulisi andmeid, milline rong esimesena rööbastelt maha sõitis, et teisele otsa sõita. Raudteeministeerium teatas, et algatas juhtunu kohta juurdluse.

Kuigi peasekretär Jena ja mõned meediaväljaanded on väitnud, et õnnetuses osales ka kaubarong, ei ole raudteevõimud seda seni kommenteerinud.

Indias sai rongiõnnetuses surma vähemalt 50 inimest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ANI

Osariigi valitsus käivitas ulatusliku otsingu- ja päästeoperatsiooni, mis hõlmab sadu päästetöötajaid ja politseinikke ning otsingukoeri. Kohale saabusid ka riikliku katastroofidele reageerimise üksuse meeskonnad.

Juba reede õhtul kogunesid sajad noored Odisha Soros asuva valitsushaigla juurde verd loovutama.

Raudtee on Indias peamine viis pikkade vahemaade läbimiseks ning India raudtee andmetel transpordib see iga päev üle 13 miljoni inimese. Kuid alarahastuse all kannatav riiklik monopol ei suuda vananeva infrastruktuuri tõttu tagada piisavat ohutust ning ohvriterohked õnnetused on sagedased.

Odisha osariigi peaminister Naveen Patnaik kuulutas 3. juunil riiklikuks leinapäevaks.