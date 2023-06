Zelenski: Ukraina on valmis vastupealetungi alustama

Ukraina on valmis alustama kauaoodatud vasturünnakut Vene vägede poolt okupeeritud territooriumi tagasivõitmiseks, ütles president Volodõmõr Zelenski laupäeval avaldatud intervjuus. Samas teatas USA riikliku julgeolekunõukogu esindaja John Kirby, et lääneriigid on teinud kõik endast oleneva, et valmistada Ukraina vastupealetungiks ette.

Oluline laupäeval, 3. juunil kell 8.45:

- Ukraina on valmis alustama vasturünnakut, ütles president Volodõmõr Zelenski;

- Lääneriigid on teinud kõik võimaliku Ukraina vastupealetungiks, ütles USA esindaja John Kirby.

- Kuleba soovitas Ungaril veenda Putinit Ukrainast lahkuma;

- Ukraina teatel suutsid tema üksused viimase ööpäeva hävitada üle poolesaja ühiku Vene soomustehnikat ja suurtükke.

Zelenski: Ukraina on valmis vasturünnakut alustama

Ukraina on valmis alustama kauaoodatud vasturünnakut Venemaa okupeeritud territooriumi tagasivõitmiseks, ütles president Volodõmõr Zelenski laupäeval avaldatud intervjuus.

"Usume kindlalt, et see meil õnnestub," ütles Zelenski väljaandele The Wall Street Journal. "Ma ei tea, kui kaua see aega võtab. Ausalt öeldes võib see minna mitmel erineval viisil, täiesti erinevalt, aga me oleme valmis ja teeme seda."

Ukraina loodab, et territooriumi tagasivõitmise rünnak muudab mullu 24. veebruaril alanud sõja senist dünaamikat.

Zelenski ütles mais, et Ukraina peab enne vastupealetungi alustamist ootama täiendavate lääneriikide soomusmasinate saabumist. Zelenski teinud tugevat tööd diplomaatilisel rindel, et säilitada lääne toetus ning tagada rohkem sõjalist abi ja relvi, mis on Ukraina plaanide õnnestumise jaoks võtmetähtsusega.

Pikalt püsinud kuiv ilm mõnes Ukraina piirkonnas on tekitanud arvamuse, et vasturünnak võib peatselt alata. Ukraina on viimastel nädalatel suurendanud rünnakuid Venemaa laskemoonaladudele ja logistikateedele.

Kirby: oleme teinud kõik endast oleneva

Lääneriigid on teinud kõik endast oleneva, et valmistada Ukraina ette vastupealetungiks, ütles USA riikliku julgeolekunõukogu esindaja John Kirby.

"Meil on väga hea meel, et oleme praeguse seisuga täitnud Ukraina vajadused vastupealetungi läbiviimiseks. Millal nad alustavad, on nende otsustada, kuid oleme kindlad, et oleme teinud kõik võimaliku ja kui ma ütlen "meie", siis see ei tähenda mitte ainult Ameerika Ühendriike, vaid ka meie liitlasi ja partnereid," ütles Kirby reedel.

Ta lisas, et ei viita mitte ainult õhutõrjesüsteemidele, vaid ka soomukitele, suurtükkidele, laskemoonale ja väljaõppele, mida Ukraina relvajõud on saanud, aga edenedes veelgi enam vajavad.

"Sõjalised operatsioonid on dünaamiline asi ja me peame olema kindlad, et oleme dünaamiliselt valmis neid ka edaspidi toetama. Seega oleme palju ära teinud ja oleme valmis ka järgmistel päevadel ja kuudel palju tegema," kinnitas Valge Maja esindaja.

Pisut varem oli USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley rääkinud tankide tähtsusest tulevases Ukraina vastupealetungis.

USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham märkis aga, et kui Ukraina vasturünnak algab, on see venelaste jaoks "karm ärkamine".

Kuleba vastuseks Orbanile: kasutage oma kontakte ja veenge Putinit Ukrainast lahkuma

Ungari võiks veenda Vene presidenti Vladimir Putinit oma väed Ukrainast välja viima ning mingit vastupealetungi poleks vaja, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, kommenteerides Ungari peaministri Viktor Orbani juttu vajadusest kehtestada Ukrainas vaherahu ja alustada läbirääkimisi.

"Ukraina tahab rohkem kui keegi teine võimalikult kiiret rahu saabumist Ukrainas, aga see peab olema õiglane rahu, mis näeb ette ka Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamise. Seepärast, kui keegi ütleb: "Pole vaja vastupealetungi, alustage läbirääkimisi!", siis kui te olete nii targad, veenge Putinit oma väed Ukrainast ära viima ja ei tule mingit vastupealetungi," ütles Kuleba reedel koos Eesti välisministri Margus Tsahknaga antud pressikonverentsil.

Kuleba kutsus üles lõpetama lähenemist, kus probleemi lahendust nähakse selles, kui Ukraina milleski järele annab.

"See on väärastunud, haige loogika, mis kukkus täielikult läbi aastatel 2014-2022. Kui tahate meid aidata, siis kasutage oma kontakte ja veenge Putinit Ukrainast lahkuma," ütles Ukraina välisminister.

Peaminister Orban oli Ungari raadiole antud usutluses kutsunud üles lahingutegevuse peatamisele ning läbirääkimistele Moskvaga. Samas tunnistas Orban, et tal on keeruline olla ainus Euroopa Liidu liikmesriigi peaminister, kes seisab rahu eest.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga poolsada soomukit ja suurtükki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 209 470 (võrdlus eelmise päevaga + 560);

- tankid 3829 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 7502 (+12);

- lennukid 313 (+0);

- kopterid 298 (+0);

- suurtükisüsteemid 3533 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 582 (+7)

- õhutõrjesüsteemid 342 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 3165 (+28);

- tiibraketid 1132 (+15);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6289 (+22);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 475 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.